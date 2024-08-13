Üye Girişi
Haberler

MİT Operasyonuyla Siber Casusluk Ağı Çökertildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde düzenlenen operasyonda binlerce kişinin verilerini ele geçiren siber casus ağı çökertilerek 11 kişi tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde düzenlenen operasyonda binlerce kişinin verilerini ele geçiren siber casus ağı çökertilerek 11 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile birlikte bir siber casusluk şebekesine yönelik ortak operasyon düzenlendi. Türkiye'nin de içinde olduğu dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk ağı, düzenlenen operasyonla çökertildi. Ayrıca operasyonda şebeke içinde yer alan 11 kişi yakalandı.

Verileri terör örgütleri ile paylaştılar

MİT'in elde ettiği istihbarata göre, yurtdışı uzantıları da olan siber casusluk ağının birçok ülkeden ele geçirdikleri kişisel verileri terör örgütleri dahil, talep eden herkesle paylaştığı tespit edildi. MİT'in uzun süredir takip ettiği casusluk şebekesinin, özellikle terör örgütleri için hayati önem taşıyan bilgileri sağladığı belirlendi.

İnternet siteleri erişime kapatıldı

Operasyon kapsamında, örgüt üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderilirken çok sayıda internet sitesinin de erişime kapatılması sağlandı. Öte yandan gizlilik kararı olan soruşturmayla ilgili çalışmalar detaylı şekilde sürdürülürken ele geçirilen veriler titizlikle incelenmeye devam ediyor.

Siber casuslukla mücadelede kararlılık

Son derece kritik öneme sahip olan kişisel verilerin korunmasına karşı MİT'in de, siber casusluk operasyonlarını genişleterek sürdürmesi bekleniyor. Casusluk ağına karşı yapılan operasyonların sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp, yurt dışındaki bağlantıları da mercek altına alınması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon ankara 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
SON DAKİKA YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! YKS yerleştirme sonuçları sorgulama Mehmet Esen kimdir? Mehmet Esen kaç yaşında, nereli? Mehmet Esen'in hayatı ve kariyeri... Bugün hava nasıl olacak? 13 Ağustos hava durumu tahminleri! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Acun Ilıcalı kaç kere evlendi? Acun'un kaç kızı var? Acun Ilıcalı kaç evlilik yaptı? Acun Ilıcalı kaç defa evlendi, kaç çocuğu var? Acun Ilıcalı eski eşleri kim? SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇLARI Süper Lig 2. Hafta maçları ne zaman? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kiminle oynayacak? Kemankeş 2 nedir? Kemankeş 2 füzesi özellikleri neler? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 13 Ağustos Salı çeyrek altını hangi gelin aldı? Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli? GELİNİM MUTFAKTA 13 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya evleniyor mu? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi kim, ne zaman evleniyor? Süleyman Seba kimdir? Süleyman Seba kaç yaşında ve ne zaman öldü? Süleyman Seba neden öldü? Sözcü TV yayın akışı 13 Ağustos canlı izle! Sözcü TV canlı izleme linki! 2024-2025 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YENİ SEZON TARİHİ! ZTK maçları ne zaman başlıyor? Brawl Stars erişim engeli gelecek mi? 13 Ağustos 2024 Brawl Star yasaklanacak mı? 2024 son dakika gelişmesi... AY TUTULMASI 2024: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'de görülecek mi? Parçalı ay tutulması hangi tarihte! Sahte Kabadayı filmi konusu nedir? Sahte Kabadayı filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Sahte Kabadayı filmi ne zaman, nerede çekildi? SON DAKİKA: YKS 2024 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 Ağustos YKS üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama (sonuc.osym.gov.tr) HAMSTER KOMBAT 13 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Roblox ne zaman açılacak? 13 Ağustos Salı Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi?
title