Farklı unvanlarla vatandaşları dolandıran kadın tutuklandı

Farklı unvanlarla vatandaşları dolandıran kadın tutuklandı
Ankara'da kendisini MİT mensubu, diplomat, NATO ve BM temsilcisi olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen kadın, emniyet ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Asıl amacının güvenlik bürokrasisine sızmak olduğu iddia edilen kadının, bazı kamu görevlileriyle yakınlık kurmaya çalıştığı, "sevgili olma" bahanesiyle irtibat kurduğu kişilerden teklifini kabul etmeyenleri ise üst düzey tanıdıkları olduğunu söyleyerek "görev yerini değiştirmekle" tehdit ettiği öne sürüldü.

Ankara'da kendisini MİT mensubu, diplomat, NATO ve Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen kadın, emniyet ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

MANAV, BAHÇIVAN, LOKANTA İŞLETMECİSİ, TAKSİCİ, DEPREMZEDELER, HACI ADAYLARI...

Edinilen bilgilere göre, farklı unvanlar kullanarak çevresindeki kişileri kandıran Şerife Y.'nin dolandırıcılık faaliyetlerine manav, bahçıvan, lokanta işletmecisi ve taksici gibi esnaf kesiminden başladığı tespit edildi. Şerife Y.'nin zamanla çevresini genişleterek depremzedeleri ve hacı adaylarını da hedef aldığı öğrenildi.

ALACAKLILAR PARALARINI İSTEYİNCE KULLANMADIĞI UNVAN KALMADI

Kendisini "savaş gazisi, kritik görevlerin sorumlusu, iffetli ve dürüst bir kadın" olarak tanıtan Şerife Y.'nin bu ifadelerle güven kazanmaya çalıştığı belirtildi. Aldığı paraları geri isteyen kişilere ise ABD vatandaşı olduğunu, yurt dışından yeni geldiğini ve paranın yurt dışındaki hesaplardan transferinin zaman alacağını söyleyerek süre kazandığı ifade edildi.

Şikayetlerin artması üzerine sahte banka dekontları düzenlediği belirlenen Şerife Y.'nin, bu yöntem de işe yaramayınca alacaklılarını üst düzey kamu görevlisi olduğu iddiasıyla gözaltına aldırmakla tehdit ettiği ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında Şerife Y.'nin kendisini MİT mensubu, diplomat, NATO ve Birleşmiş Milletler temsilcisi gibi farklı unvanlarla tanıttığı ve bu yolla güven kazanarak çoğunluğu üst düzey siyasetçi ile kamu ve özel sektör yöneticilerini hedef aldığı tespit edildi. Şüphelinin asıl amacının güvenlik bürokrasisine sızmak olduğu iddia edildi. Şerife Y.'nin akademik çevrelerden bazı isimlerle de temas kurmaya çalıştığı, kamuoyunda tanınan ekonomistleri de hedef aldığı öne sürüldü.

YAPAY ZEKAYI KULLANDI

Şüphelinin dolandırıcılık faaliyetlerinde teknolojiden de yararlandığı belirlendi. Yapay zeka kullanarak sahte belge ve görseller hazırlayan şüphelinin, bu sayede geniş ve etkili bir çevreye sahip olduğu izlenimi oluşturmaya çalıştığı kaydedildi.

"SEVGİLİ OLMA" BAHANESİ İLE İRTİBAT

Öte yandan Şerife Y.'nin bazı kamu görevlileriyle yakınlık kurmaya çalıştığı, "sevgili olma" bahanesiyle irtibat kurduğu kişilerden teklifini kabul etmeyenleri ise üst düzey tanıdıkları olduğunu söyleyerek "görev yerini değiştirmekle" tehdit ettiği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şerife Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
