Miras kavgası kanlı bitti, eniştenin evinden cephanelik çıktı

Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde Almanya'da yaşayan Fatih Ç. (38) ve Sultan Ahmet Ç. (36) kardeşler 3kardeşleriyle beraber bir süre önce Samsun'a geldi. Dün, uçakla Almanya'da dönmeye hazırlanan kardeşler, valizlerini apartman girişine çıkardıkları esnada aynı binada oturan halalarının eşi Mutlu İ. (49) karşılaştı.

MİRAS TARTIŞMASINDA KURŞUN YAĞMURU

Gurbetçi kardeşler ile enişte Mutlu İ. arasında bakışma meselesinden tartışma çıktı. Tartışmada Mutlu İ. üzerinde taşıdığı tabancayla kardeşlere ateş açtı. Fatih Ç. ve Sultan Ahmet Ç. bacaklarından yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY SONRASI ÇIKAN KAVGA TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Mutlu İ. ise polis tarafından suçta kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay sonrası her iki tarafın yakınları arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis, biber gazı ile müdahale ederek ayırdı. Birbirlerini darp sonucu yaralayan taraflar, takviye polislerin gelmesiyle gözaltına alındı.

ENİŞTENİN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Mutlu İ, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken evinde yapılan aramalarda adeta cephanelik ele geçirildi. Ekipler eniştenin evinin çatı katında bulunan 1 adet el bombası, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 7 adet tüfek, 965 adet fişek, 380 adet kartuş, 10 adet bıçak ve 1 adet muştaya el koydu. Mutlu İ. hakkında 2 kişiyi silahla yaralamanın yanı sıra "Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından da yasal işlem başlatıldı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan Mutlu İ. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.