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Minik Fikri gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Minik Fikri gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı
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Manisa’nın Kula ilçesinde evlerinde babasına ait av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Fikri Babur, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde evlerinde babasına ait av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Fikri Babur, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Celalettin Şahbaz, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının temsilcileri, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Evladını son yolculuğuna uğurlayan baba Barış Babur ve aile fertleri büyük acı yaşarken, cenazeye katılanlar acılı aileyi yalnız bırakmadı. Minik Fikni'nin cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bebekli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Acılı babanın paylaşımı yürekleri dağladı

Evladının vefatının ardından Barış Babur'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can oğlum, cennet mekanın olsun. Peygamber Efendimiz komşun olsun" ifadelerine yer verdi. Sosyal medyada binlerce taziye mesajı paylaşılırken, sevenleri Babur ailesinin acısını paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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