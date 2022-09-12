Minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti, yakınları kriz geçirdi 3. Sayfa Haberleri Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışırken şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışırken şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi Tarlakapı Caddesi'nde seyir halinde olan şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan A.A. idaresindeki 22 M 0055 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 44 yaşındaki Filiz Tığlı'ya çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, kadının cenazesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüsün sürücüsü ifadesi alınmak için karakola götürüldü. Minibüs sürücüsü A.A. ifadesinde çarptığı kadını görmediğini söylediği öğrenildi. - EDİRNE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Edirne 3. Sayfa Haberler

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