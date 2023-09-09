Minibüs Şoförüne Sözlü Taciz İddiası: Darp ve Kaza

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir genç kızın minibüs şoförü tarafından sözlü tacize uğradığı iddiasıyla yaşanan olayda, kızın ağabeyi ve yakınları şoförü darp etti. Darp edilen kişi, başka bir minibüse bindirilerek olay yerinden uzaklaştırılmak istendi ancak freni boşalan minibüs uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 17 yaşındaki genç kızın, minibüs şoförünün kendisine sözlü tacizde bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Kızın ağabeyi ve yakınları ise minibüs şoförünü darp etti. Darp edilen kişi, arkadaşı tarafından başka bir minibüse bindirilerek olay yerinden uzaklaştırılmak istendi. Rampa aşağı inen ve freni boşalan minibüs ise uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesi Maltepe Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Adapazarı-Maltepe minibüsünde tek yolcu olarak kalan 17 yaşındaki genç kız, 45 yaşlarında olduğu öğrenilen şoförün sözlü tacizine maruz kaldı. Durumdan rahatsız olarak minibüsten inen genç kız, durumu ağabeyine anlattı. Bunun üzerine kızın ağabeyi ile yakınları minibüs şoförünü bularak darp etti. Bu esnada darp edilen arkadaşını kurtarmaya çalışan farklı bir minibüs şoförü ise sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen kişiyi aracına bindirdi. Hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışan ve Kayar Sokak istikametine giren minibüsün rampa aşağı indiği esnada frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan minibüs, yolun sonundaki mıcıra girerek uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs ve arkadaşına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Polis ekipleri iddia üzerine konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. - SAKARYA