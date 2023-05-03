Milli parkta gizemli olay! Mağarayı görmek için gelen adamdan 4 gündür haber alınamıyor

Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Ilgarini Mağarasını görmek için İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen kafileden bir kişi kayboldu. 4 gündür haber alınamayan vatandaşın gizemli bir şekilde kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları, 70 metre derinliğinde ve 385 metre boyundaki "Ejder Çukuru"nda devam edecek. Öte yandan kafile arasında, gruptan ayrılmalar sebebiyle tartışma yaşandığı ileri sürüldü.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Küre Dağları Milli Parkı içerisinde 858 metre uzunluğu, 250 metre derinliği ile dünyanın büyük mağaraları arasında yer alan Ilgarini Mağarasını görmek için 30 Nisan tarihinde İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen turist kafilesindeki 1 kişi kayboldu.

TUVALETİNİ YAPMAK İÇİN AYRILMIŞ

Genç Roma ve Bizans dönemine ait şapel, mezar ve sarnıçların ve köy kırıntılarının bulunduğu mağarayı görmek için geldiği milli parkta yürüyüş sırasında kaybolan 62 yaşındaki Hüseyin Alıcı'ya ulaşamayan kafiledekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bir süre sonra tuvaletini yapmak için tur aracının şoföründen de ayrılarak güzergahtan çıktığı iddia edilen Hüseyin Alıcı'nın bulunması için çalışma başlatıldı.

HİÇBİR İZ BULUNAMADI

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 'Garip' isimli kayıp arama köpeği, komando timi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından başlatılan dron destekli arama kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde de devam etti. Gece saatlerinde de devam eden arama kurtarma çalışmalarında Hüseyin Alıcı'ya ait herhangi bir ize rastlanılamadı.

TARTIŞMA İDDİASI

Öte yandan, İstanbul'dan Pınarbaşı ilçesine gelerek yürüyüş yapan kafile arasında, gruptan ayrılmalar sebebiyle tartışma yaşandığı ileri sürüldü. Bu sebeple Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde kafilede yer alan vatandaşların ifadelerine başvuruldu.

ÇALIŞMALAR "EJDER ÇUKURU"NDA SÜRECEK

Arama kurtarma çalışmaları, dördüncü gününde Ilgarini Mağarası güzergahında bulunan 70 metre derinliğinde ve 385 metre boyundaki "Ejder Çukuru" olarak bilinen Ejder Mağarasında devam edecek. Özel eğitimli ekiplerinin ip yardımıyla Ejder Mağarasına iniş yaparak arama çalışmalarını sürdürecekleri öğrenildi. Ayrıca bölgede rehber olarak görev yapan ve çevreyi bilen köylüler de arama çalışmalarına katılarak destek verecek.

"YAŞAMA İHTİMALİ OLABİLİR"

Bölgede rehber olarak görev yapan Ali Subaşı, kaybolan vatandaşın hava sıcaklıklarının iyi olması sayesinde hayatta kalabileceğini belirterek, "29 senedir buraları avucumuzun içi gibi biliyoruz. Ilgarini Mağarası yaya olarak yüründüğünde buradan 3,5 kilometre. Mağarayı İstanbul'dan ziyarete gelen bir vatandaş kaybolmuş, kaç gündür onun aramasındayız. Yarın 3 rehber olarak bizzat kendimiz gideceğiz, inşallah bulacağız. Grup olarak mağarayı ziyarete gidiyorlarmış, gruptan ayrılmış bir daha da grupla buluşamamış. Mağara çok eskiye dayanıyor. Genç Roma'dan yaşayan olmuş. Bizanslılar tamir edip bir zaman kullanmış. Orada çok kavimler değişmiş. Tarihi ve yaşantılı bir yer. Bu kayıp olayı ikinci oluyor. Hatta daha önceden de oldu ama biz onları bulduk. Nerede kaybolmuş, nereye gideceğini tahmin ediyoruz. Bu kayıp olayını da geç duyduk zaten bugün dördüncü gün, inşallah yarına kadar bulunur. Hava çok güzeldi, yaşama ihtimali olabilir. Bir insan aç kaldığında yaprak yer, ot yer. Ama yaralandıysa o zor. Yaban hayvanları oralarda kalmaz. Ayılar yiyecek aramaya aşağıya iniyor. Domuzda zaten tırnaklı hayvan oda çıkamaz. Düşüp yaralandıysa kanadıysa, ayı kan kokusunu alır. O zaman tehlike. Bugün bayağı araştırıyoruz, şimdi de haber bekliyoruz. Gelenlerden haber alıp yarın ona göre araştırma yapacağım" dedi.