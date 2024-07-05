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MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi

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Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye'nin El Bab şehrinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan 2007 doğumlu bir kişi yakalandı. Özür dileyen şahıs, Türk bayrağını öperek, "Türk ordusu bizim hep yanımızda oldu. Öncelikle Türk halkından ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinden özür diliyoruz." dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin El Bab şehrinde Türk bayrağına yönelik provokasyon gerçekleştiren 2007 doğumlu bir kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Kayseri'de Suriyeli bir kişinin, Suriye uyruklu çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiaları üzerine, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde ve Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen provokatif olaylarda yeni bir gelişme yaşandı.

Mehmetçik tarafından terörden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ta, Türk bayrağına saldıran 2007 doğumlu Suriyeli şahıs MİT'in girişimiyle yakalandı.

Türk bayrağı önünde videosu ortaya çıkan Suriyeli şahıs, "Öncelikle Türk halkından ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden özür diliyoruz. Türk ordusu bizim hep yanımızda oldu. Tekrar Türk hükümetinden özür diliyorum." ifadelerini kullanarak Türk bayrağını öptü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Türkiye Cumhuriyeti El Bab Suriye Güvenlik 3.Sayfa Haberler

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