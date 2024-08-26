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MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi

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Rize'nin Derepazarı ilçesinde MHP İlçe Başkanı Şaban Kap, fabrikada tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğradı. Göğsünden ağır yaralanan Kap kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi

MHP'Lİ BAŞKANA ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Olay, Rize'nin Derepazarı ilçesine bağlı Tersane Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün Tersane Çay Fabrikasında iş arkadaşlarıyla tartışan Bayram K., tartıştığı kişiler tarafından fabrika yönetimine şikayet edildi. Şikayetten bugün haberi olan Bayram K. çalıştığı çay fabrikasından çıkarak ilçe merkezine doğru ATV'si ile seyir halindeyken aynı fabrikada çalıştığı Şaban Kap ile karşılaştı. ATV'den inen Bayram K. ile aracını hiç terk etmeyen Şaban Kap arasında konuşma gerçekleşti. Bu esnada Bayram K. belinden çıkardığı tabancayla İlçe Başkanı Şaban Kap'a ateş etmeye başladı.

MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olaya şahit olan çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayınca olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden ağır yaralanan Kap, sağlık ekipleri tarafından kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kap, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden ATV ile kaçan Bayram K. için ise arama çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milliyetçi Hareket Partisi Derepazarı 3-sayfa rize MHP Suç 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (2)

Mengele:

Belki hfk etmistir

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yanıtYanıtla
ROTA ANIMALS:

Memlekete faydaları yok insanlara faydaları yok kendilerine faydaları yok.

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