Metruk Binada Bakımsız Bırakılan Bebek Devlet Korumasına Alındı

Madde bağımlısı anne metruk binada bebeğini bakımsız bıraktı

Bebek devlet koruması altına alındı

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da yabancı uyruklu bir kadının evlilik dışı ilişkisinden olan bebeğini madde kullanmak için girdiği metruk binada bakımsız bırakması polis ekiplerini harekete geçirdi. Kadın ve çocuğun babası olduğu söylenen bir kişiyi yakalandı. Anne ve baba tutuklanırken, bitkin halde olduğu öğrenilen bebek ise devlet korumasına alındı.

Olay, geçtiğimiz hafta Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 25 gün önce Bahar K. ve Çetin G.'nin evlilik dışı bebekleri oldu. Madde bağımlısı olduğu söylenen 2 kişi bebekle gittikleri metruk binada uyuşturucu kullanmaya devam etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polise haber verdi.

Bebek baygın halde bulundu

Olay yerine giden polis ekipleri bina içerisinde 2 şahıs ve bebeği buldu. Baygın halde bulunan bebek için ambulans çağrıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan bebek devlet korumasına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan anne ve baba emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.