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Metroda 13 yaşındaki kıza korkunç saldırı! Diğer yolcular film izler gibi izledi

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İngiltere'nin kuzeyinde, 13 yaşındaki Ruby adlı bir kız öğrenci, bindiği metroya saldıran iki genç kadın tarafından 15 dakika süresince acımasızca dövüldü. Olay sonucunda Ruby'nin bileği kırıldı ve başından saçları koparıldı. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki topladı.

İngiltere'nin kuzeyinde, 13 yaşındaki bir kız öğrenci, bindiği metroda 15 dakika süren acımasız bir saldırıya uğradı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kamuoyunda büyük tepki topladı.

Ruby adlı genç kız, geçtiğimiz Cuma günü Tyne and Wear metrosunda Whitley Bay istasyonundan trene bindi. Kısa süre sonra vagona giren iki genç kadının saldırısına uğradı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, genç kızın tekmelendiği, yumruklandığı ve saçlarının çekildiği görülüyor.

Ruby'nin halası Tammie Barclay, "Yeğenimi rehin alıp dövmeyi durdurmak için para istediler. 10 sterlin vermesine rağmen saldırmaya devam ettiler. Başında saç kopmuş yerler var," dedi. Saldırı sonucunda Ruby'nin bileği kırıldı.

Northumbria Polisi sözcüsünün açıklamasına göre, polis Cuma akşamı 19:55'te Wallsend Metro İstasyonu yakınlarından bir ihbar aldı. Polis olay yerine geldiğinde saldırganlar çoktan kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan Ruby'nin tedavisi tamamlandı ve şu an polis desteği alıyor.

Olayın ardından Ruby'nin halası, yeğeninin parasını ve yırtılan montunu yenilemek için online bir bağış kampanyası başlattı. Başlangıçta yalnızca 30 sterlin olan hedef kısa sürede aşıldı ve toplanan para 3.900 sterlini geçti. Barclay, "Lütfen bağışları durdurun. Ruby için fazlasıyla yeterli oldu," diyerek destekçilere teşekkür etti.

Polis, olaya karışan şüphelileri bulmak için soruşturmayı sürdürüyor. Yerel toplum liderleri, gençler arasında artan şiddet olaylarına karşı daha sıkı önlemler alınması çağrısında bulundu.

Metroda 13 yaşındaki kıza korkunç saldırı! Diğer yolcular film izler gibi izledi

Metroda 13 yaşındaki kıza korkunç saldırı! Diğer yolcular film izler gibi izledi

Metroda 13 yaşındaki kıza korkunç saldırı! Diğer yolcular film izler gibi izledi

Metroda 13 yaşındaki kıza korkunç saldırı! Diğer yolcular film izler gibi izledi
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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