Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı ilçeyi sel aldı! Yollar göle döndü, hayat durdu

Meteoroloji'nin ve AFAD'ın Turuncu kod uyarısının ardından başlayan sağanak, Muğla'da özellikle Bodrum-Turgutreis ve Gümbet hattında hayatı felce uğrattı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

ARAÇLAR SAVRULDU

Mazgallar tıkanınca su seviyesi hızla yükseldi. Vatandaşlar sokaklarda yürüyemez hale geldi, araçlar yolun ortasında savruldu. Suyu yararak ilerlemeye çalışan sürücüler, sele teslim olmamak için büyük mücadele verdi.

TRAFİKTE BÜYÜK KAOS

Belediye ekipleri taşan mazgalları açmak için seferber olurken, çekiciler selde mahsur kalan araçları yol kenarına almaya çalıştı. Jandarma trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi ancak kuyruklar göz alabildiğine uzadı. İlçede sağanak yağış aralıklarla sürüyor, yeni baskınlara karşı ekipler alarmda.