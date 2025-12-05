Haberler

Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı ilçeyi sel aldı! Yollar göle döndü, hayat durdu

Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı ilçeyi sel aldı! Yollar göle döndü, hayat durdu
Güncelleme:
Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış ilçeyi sular altında bıraktı. Vatandaşların sokaklarda yürüyemez hale geldiği doğal afette araçlar yolun ortasında savruldu. Belediye ekipleri taşan mazgalları açmak için çalışma yürütürken çekiciler ise mahsur kalan araçları yol kenarına almaya çalıştı.

  • Meteoroloji ve AFAD'ın turuncu kod uyarısı sonrası Muğla'nın Bodrum-Turgutreis ve Gümbet hattında sağanak yağış başladı.
  • Cadde ve sokaklarda su seviyesi yükselerek araçlar mahsur kaldı ve trafikte kaos yaşandı.
  • Belediye ekipleri taşan mazgalları açmak için çalışırken, jandarma trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi.

Meteoroloji'nin ve AFAD'ın Turuncu kod uyarısının ardından başlayan sağanak, Muğla'da özellikle Bodrum-Turgutreis ve Gümbet hattında hayatı felce uğrattı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

ARAÇLAR SAVRULDU

Mazgallar tıkanınca su seviyesi hızla yükseldi. Vatandaşlar sokaklarda yürüyemez hale geldi, araçlar yolun ortasında savruldu. Suyu yararak ilerlemeye çalışan sürücüler, sele teslim olmamak için büyük mücadele verdi.

TRAFİKTE BÜYÜK KAOS

Belediye ekipleri taşan mazgalları açmak için seferber olurken, çekiciler selde mahsur kalan araçları yol kenarına almaya çalıştı. Jandarma trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi ancak kuyruklar göz alabildiğine uzadı. İlçede sağanak yağış aralıklarla sürüyor, yeni baskınlara karşı ekipler alarmda.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
