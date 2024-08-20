Üye Girişi
Haberler

Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler hızla yayılırken, bölgeye arazöz ve orman işçileri sevk edildi. Bölgeye ulaşımın zor olduğu, bu nedenle ekipleri müdahale etmekte güçlük yaşadığı belirtildi.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde orman yangını çıktı. Yangın hızla yayılarak büyüdü ve müdahale ekipleri zorluklarla karşılaştı.

MERSİN'DE ORMAN YANGINI

Alınan bilgiye göre, ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde orman yangını çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın hızla yayıldı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve orman işçileri sevk edildi.

Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyoe

EKİPLER MÜDAHALEDE ZORLUK YAŞIYOR

Bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle ekiplerin yangına güçlükle müdahale ettiği öğrenildi. Öte yandan yangının yayılmaması için takviye ekiplerin de yola çıktığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını 3-sayfa Akpınar Erdemli mersin Dünya Çevre Acil Durum Doğa 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? GS Avrupa maçı ne zaman? YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçı hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı? Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne? Young Boys nerenin, hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? Fenerbahçe Young Boys maç yaptı mı? Fenerbahçe Young Boys kim eledi? Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli? Eren Erdem neden istifa etti? Eren Erdem CHP'den istifa etti mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaç defa katıldı? TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ şifresiz izleme linki! TRT 1 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 şifresiz izleme linki! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Ağustos Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Sara neden yok, sakat mı? Sara Young Boys maçında yok mu? Barış Alper Yılmaz zehirlendi mi? Barış Alper Yılmaz neden hasta oldu?
title