Mersin'deki Orman Yangınları Kontrol Altında

Mersin'in Silifke ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi. Anamur ilçesinde dün başlayan orman yangınının ise enerjisinin düştüğü açıklandı.

Mersin'in Silifke ilçesi sınırlarında Çaltı (Çamlıca), Baslandız ve Kırtıl mahalleleri arasında Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında önceki gün çıkan ve ormana sıçrayan yangına 7 ilden binden fazla personelle karadan ve havadan müdahale edildi. 6 mahallede 984 hane boşaltılıp bin 851 kişinin tahliye edildiği, 53 evin zarar gördüğü yangın 3'üncü gününde kontrol altına alındı. Bugün yangının sürdüğü Bahçederesi ile Çadırlı mahalleleri arasında Kocapınar mevkii ile Akdere Mahallesi Yokuşbaşı mevkii olmak üzere 2 noktadaki müdahelelerle kontrolün büyük ölçüde sağlandığı bildirildi.

Anamur'da yangının enerjisi düşürüldü

Dün saat 15.45 sıralarında Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi merkez mevkisindeki bir bahçede çıkan yangın ormanlık alana sıçrayarak büyüdü. Bölgeye giden orman ekipleri, havadan ve karadan müdahale etti. Bu sırada valilik kararıyla tedbir amaçlı Ovabaşı Mahallesi tahliye edildi. Dünden itibaren havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangının yoğunluğunu azalttı. Gün boyu devam edecek müdahalelerle yangının kontrol altına alınmasının hedeflendiği beliritildi.

İki bölgedeki orman yangınlarına Mersin merkez ve ilçelerinin yanı sıra Adana, Osmaniye, Hatay, Konya, Antalya, Niğde ile Karaman'dan birçok kurumdan takviye ekiplerin destek verdiği belirtildi.

Orman Genel Müdürlüğü: "Mersin Silifke, Hatay Hassa ve Antakya'da büyük ölçüde kontrolü sağladık"

Orman Genel Müdürlüğü de yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Adana Aladağ'ı kontrol altına aldık. Mersin Silifke, Hatay Hassa ve Antakya'da büyük ölçüde kontrolü sağladık. Mersin Anamur'un ise enerjisini düşürdük. Ülkemiz genelindeki yangınların tamamını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" denildi. - MERSİN