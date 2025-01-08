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Fare zehrinden ölen kardeşlerin sayısı 3'e yükseldi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan çocuklardan biri daha hayatını kaybetti. Böylelikle ölen çocuk sayısı 3'e yükseldi.

Mersin'in Tarsus ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde 6 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, 6'sı çocuk 8 kişilik yabancı uyruklu aile zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, çocuklardan 2 yaşındaki Rana ile 4 yaşındaki Ömer Elyusuf, Tarsus Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Durumu ağır olan çocuklardan Ahid (9), İlaf (7), Selem Elyusuf ve Selam Duho ise Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, sağlık durumları iyi olan baba Memun ile anne Hazal Duho ise tedaviyi reddederek taburcu edilmişti. Ankara'ya sevk edilen çocuklardan biri daha yolda hayatını kaybettiMersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören çocuklar Ahid, İlaf, Selem Elyusuf ile Selam Duho, dün akşam saatlerinde Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerine sevk edildi.

ÇOCUKLARIN EVE KONULAN FARE ZEHİRİNİ YEDİKLERİ TAHMİN EDİLİYOR

Çocuklardan 4 yaşındaki Selem Elyusuf, hastaneye ulaştırılamadan yolda hayatını kaybetti. Böylelikle olayda ölen çocuk sayısı 3'e yükseldi.Eve fare zehiri koymuşlarBu arada AFAD ekipleri tarafından evde yapılan inceleme ve ölçümlerde zehirli gazlar tespit edildiği, fare veya benzeri bir zehirin hava ve su ile tepkimesi sonucu zehirlenmelerin oluşabildiğinin değerlendirdiği öğrenildi. Alınan numunelerin de incelenmesi için Ankara'ya gönderildiği aktarıldı. Öte yandan, durumu iyi olduğu için tedaviyi reddeden anne Hazal Duho'nun da polis tarafından savcılık talimatıyla bilgisine başvurulduğu öğrenildi. Duho'nun ifadesinde, evlerinde fare olduğundan dolayı farklı yerlere fare zehiri koyduklarını, çocukların rahatsızlandıklarını, küçük çocuğun elinde fare zehiri gördüğünü, yemiş olabileceğini düşünerek hastaneye başvurduklarını söylediği öğrenildi.

Fare zehrinden ölen kardeşlerin sayısı 3'e yükseldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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