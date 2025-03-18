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Mersin'de Uyuşturucu Yetiştiren Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Uyuşturucu Yetiştiren Şüpheli Yakalandı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen baskında, 56 yaşındaki bir şüphelinin evinin bahçesindeki uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edildi. Bahçede 343 kök hint keneviri ve ekim için hazır 49 gram tohum ele geçirildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çevresini kapattığı evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli jandarma ekipleri tarafından düzenlenen baskınla yakalandı. Ekipler, bahçede yetiştirilen hint kenevirlerini tek tek sökerken, tohumları da ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Anamur İlçe Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesine çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Bozyazı ilçesi Kaledibi Mahallesi'nde bir şüphelinin uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Bunun üzerine 56 yaşındaki şüpheli C.U.'nun tam adresini belirleyen ekipler baskın yaptı. Şüpheli gözaltına alınırken çevresi kapalı olan evin bahçesinde hint keneviri yetiştirdiği ortaya çıktı. Ekipler, bahçeden 343 kök hint keneviri bitkisi söktü. Adreste yapılan detaylı aramada ise kurutulmak için sökülmüş 22 kök hint keneviri ile 49 gram kenevir bitkisi tohumu daha ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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