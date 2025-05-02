Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 16 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan torbacılara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şahısların, uyuşturucu maddeleri sosyal medya üzerinden bağ kurup sattıkları belirlendi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik Anamur ilçesinde önemli bir çalışma yaptı. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerinin 6 ay süren araştırma ve takibinin ardından birçok adres belirlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarla Anamur, torbacılardan temizlendi. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden bağ kurdukları şahıslarla irtibat kurup satış yaptığı öğrenildi. - MERSİN