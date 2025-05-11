Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim

Zelenskiy'den Putin'in Türkiye'de müzakere çağrısına yanıt
Avrupa bu görüntüyle sarsıldı! Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı?

Kokain mi kullandılar? Üç liderin seyahatinde dikkat çeken detaylar
Düğünlerde yeni dönem! Müzik telifi için ücret ödenecek

Düğünlerde çalınan müzikler için yeni dönem
Dairede doğalgaz parladı, panikleyip 7'nci kattan atladı

Her şey bir anlık panikle oldu! 7'nci kattan aşağıya atladı

Mersin'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Mersin'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Yenişehir ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazanın detayları ve inceleme sürüyor.

Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı üzerinde, Zeki D. yönetimindeki 33 YD 231 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapan 02 AAZ 464 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ikiye bölünen 33 YD 231 plakalı aracın ön kısmı takla atarak kaldırıma çıktı, arka kısmı ise yol kenarındaki sinyalizasyon direğine yapıştı. Araçta sıkışan sürücü Zeki D. ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yaralı olarak çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer araçta bulunan ve hafif yaralanan 2 kişi de ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nottingham Başkanı, 29 yıl sonra Avrupa'ya götüren hocayı azarladı! Taraftar hocaya sahip çıktı

Başkan ve hoca, saha ortasında tartıştı
Son dakika golü sahayı karıştırdı! Çevik kuvvet sahaya indi

Son dakika atılan gol sonrası ortalık mahşer yerine döndü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Fatih Terim'in Al Shabab'ı Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi

Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi
Abartı egzozlu motosikletlileri tabanca ve balyozla kovaladılar

Mahalleliyi sokağa döken öfke! Tabanca ve balyozla kovaladılar
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.