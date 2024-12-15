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Mersin'de motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 genç hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi Menderes Caddesi üzerine meydana gelen olayda; gece yarısı H.Y. idaresindeki 16 ARC 597 plakalı hafif ticari araçla ile Gökhan Karadağ yönetimindeki 33 VMD 95 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Karadağ ile arkasında bulunan Mehmet Tarım savrularak olay yerinde hayatını kaybetti, araç sürücüsü ise yararlandı.

Mersin'de motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Mersin'de motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

2 GENÇ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden iki genç ise yapılan inceleme sonrasında hastane morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'de motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYusuf Özüdoğru:

merabalar ölenlere allah rahmet eylesin yaralılara allah acil şifalar versin. geçmiş olsun.. lakin şu görseldeki fi tarihinden kalma ambulans fotosunu değiştirin artık güncelleyin kendinizi güncel ambulans fotoları yayınlsyın lütfen.. 112 son model ambulanslarda iş yapıyor..

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Haber Yorumlarıahmet izmir:

Motorsiklet sürerken; yere düştüğündüzde veya duvara çarptığınızda ölmeyecek, yayaya çarparsanız öldürmeyecek şekilde ayarlayın hızınızı. Hızlı süreseniz hem ölüm riski artar, hem de arkanızdan bol bol küfür yersiniz.

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