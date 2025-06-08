Mersin'de Kayıp Yabancı Uyruklu Şahıs Ölü Bulundu
Tarsus ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki A.C.'nin cansız bedeni bir sulama kanalında bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp yabancı uyruklu şahıs ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Hacıbozan Mahallesi'nden geçen sulama kanalının beslediği derede cansız olarak bulunan kişinin 3 gündür kayıp olan 74 yaşındaki yabancı uyruklu A.C. olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen jandarma yakınlarına haber verirken cenaze adli tıpa kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa