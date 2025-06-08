Mersin'de Kayıp Yabancı Uyruklu Şahıs Ölü Bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp yabancı uyruklu şahıs ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hacıbozan Mahallesi'nden geçen sulama kanalının beslediği derede cansız olarak bulunan kişinin 3 gündür kayıp olan 74 yaşındaki yabancı uyruklu A.C. olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen jandarma yakınlarına haber verirken cenaze adli tıpa kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - MERSİN