Mersin'de kan donduran cinayet

Mersin'de oturdukları apartmanın terasının kullanımı konusunda anlaşamadıkları iddia edilen komşuların kavgası kanlı bitti. Çıkan son tartışmada yanında getirdiği silahla 55 yaşındaki Hüseyin Altuntaş'ı sokak ortasında kafasından vurarak öldüren Yusuf S. kayıplara karıştı. Acılı aile katil zanlısının bulunmasını isterken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, Altuntaş'ın vurulma anı ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, 23 Nisan günü Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 6 aydır oturdukları apartmanın terasının kullanımı konusunda aralarında anlaşmazlık bulunan Hüseyin Altuntaş ile Yusuf S., 23 Nisan Pazar günü bir kez daha karşı karşıya geldi. Evine dönen komşusu Hüseyin Altuntaş'ı apartmanın önünde durduran Yusuf S., yanında getirdiği silahla önce tehdit etmeye başladı. Bir süre tartışan ikili, daha sona itişmeye başladı. Altuntaş, uzun süre şüpheliden kurtulmaya çalışırken, boğuşma sırasında kafasından vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeden kaçan zanlı kayıplara karışırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayet anı cep telefonu kamerasında

Öte yandan, Hüseyin Altuntaş'ın vurulma anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, elindeki silahla Altuntaş'a bağıran Yusuf S., tek el ateş ederek 4 çocuk babasını başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Altuntaş, hayatını kaybetti.

"Evine ateşli silahla saldırı düzenlemişti"

Olayla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan kardeş Tamer Altuntaş, ağabeyinin şüpheli şahısla aynı apartmanda oturduğunu söyledi. 6 ay önce de teras katının kullanımıyla ilgili kavga çıktığını belirten Altuntaş, "Karşı tarafın madde kullandığını biliyoruz. Ağabeyim bununla ilgili terasa sürekli arkadaşlarını getirip, madde kullanmalarına karşı çıkmasından dolayı başlayan bir tartışmaları oldu. Bu süreç zamanla alevlenerek, büyüyor. Zaten daha önce bu şahısla ilgili mahkemelik de oluyorlar. Karşı taraf ağabeyimin evine ateşli silahla saldırı düzenlemişti. Bundan dolayı da karşı taraf firar etmişti ve araması çıkmıştı" dedi.

"Tasarlayarak ve planlayarak yaptığını düşünüyoruz"

Şahsın olay günü ortaya yeniden çıktığını vurgulayan Altuntaş, "Çünkü o güne kadar herhangi bir görüntü vermemiş. Bu olayların sakinleşmesi için ağabeyim 15 gündür bende kalıyordu. Bayramın 2. günü gece eve gitti. Bu şahıs da büyük ihtimalle bayram sebebiyle eve gelmiş, ağabeyimin orada olduğunu tespit etmiş. Ertesi gün sabah ağabeyim evden ayrılıyor ve işlerini halletmeye gidiyor. Öğlen de yeniden eve dönüyor. Şahıs kendi arabasının içinde ağabeyimin gelmesini bekliyor. Çünkü görgü tanıklarının verdiği ifadede de ağabeyim oraya gelmeden önce şüphelinin sokakta arabanın içinde beklediğini gösteriyor. Ağabeyim arabadan iner inmez, sataşmaya başlıyor. Ağabeyim bunu bertaraf etmek için bayağı uğraşıyor, alttan alıyor, 'zaten gideceğiz' diyor. Ağabeyim bu beladan kurtulmak için evini de satılığa çıkarmıştı. Lakin önce silahı çekmiş havaya ateş etmiş, bir kere tutukluk yapmış ve en son ağabeyimin kafasına sıkıyor. Yani bunu tasarlayarak ve planlayarak yaptığını düşünüyoruz" diye konuştu.

"Bu şahsın bir an önce yakalanıp, adalete teslim edilmesini istiyoruz"

Olayın ardından şahsın kendi arabasıyla kaçtığını kaydeden Altuntaş, "Olay esnasında annesi ve ağabeyi de orada duruyorlar. Onlar da hiçbir şekilde müdahale etmiyorlar. Zaten onların da şahsı bu konuda azmettirdikleri, daha öncesinde de kavgalarında ya da tartışmalarında zanlıyı kışkırttıklarına dair ifadeler de var. Devletimize her zaman güveniyoruz. Şahsın yakalanacağına da inanıyoruz. Lakin böyle bir sonla karşılaşmış olmamız bizim hayatlarımızı, anne, baba, kardeşler, eşi ve çocuklarında ciddi etkiler bıraktı. Acımız taze. Biz bu şahsın bir an önce yakalanıp, adalete teslim edilmesi konusunda gerekli bütün mücadelemizi vereceğiz. Konunun farklı yerlere gitmesini elbette ki istemiyoruz. Bu şahsın daha fazla kişilere zararı dokunmaması adına, bir an önce yakalanıp, adalete teslim edilip, hak ettiği yerde olmasını görmek istiyoruz. Tek beklentimiz budur" ifadelerini kullandı. - MERSİN