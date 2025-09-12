Mersin'de İthalat İhracat İşadamı Cinayeti Davasında Savcıdan İndirim Talebi

Mersin'de ithalat ihracat işiyle uğraşan işadamı Hakan Turan'ın öldürülmesine ilişkin davada savcı, tutuklu sanıklar için ağır ceza talep ederken, azmettiricinin ortaya çıkarılmasında verdikleri destekten dolayı indirim uygulanmasını istedi, müşteki vekili ise bu talebe tepki gösterdi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde geçen yıl 29 Ocak'ta ithalat-ihracat işiyle uğraşan Hakan Turan'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasında mütalaa açıklandı. Mütalaada, tutuklu sanıklar Hasan K. ve Berkant Ö.'nün 'tasarlayarak kasten öldürme' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Tutuksuz sanık Batuhan A. hakkında ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan dava açılmış olsa da beraatine karar verilmesi istenildi.

Savcı, ayrıca tutuklu sanıkların, dosyada azmettirici olarak yer alan firari sanık Okan Ç.'nin ortaya çıkarılmasını sağladıkları gerekçesiyle ise TCK 38/3 maddesi gereğince indirim yapılmasını istedi.

Dosyada azmettirici olarak yargılanan firari sanık Okan Ç.'nin dosyası ise ayrıldı.

"İndirim istenmesini hukuken de insaniyet namına da kabul etmiyoruz"

Müşteki avukatı Kerim Bahadır Şeker, savcılığın indirim talebine tepki göstererek, "3 çocuğundan ve eşinden, adresi belli kurşunlarla hayatının baharında koparılan müvekkilimin katilleri hakkında indirim istenmesini hukuken de insaniyet namına da kabul etmiyoruz. Olayın faili olan caniler suçlarını itiraf etmemiş, aksine, kolluk ekiplerinin hummalı çalışmalarıyla gerçekler gün yüzüne çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Öldürme amacıyla gelmedim"

Sanıklardan cinayeti cep telefonuyla kayda aldığı belirtilen Hasan K., savunmasında, "Pişmanım. Öldürme amacıyla gelmedim. İki mermi konuşmuştuk. Çok ateş edildiğini görünce kamerayı kapattım. Silahı elinden aldım ve kaçtık" dedi.

"Aileye başsağlığı diliyorum"

Silahı kullanan Berkant Ö. ise, "Okan Ç'ye ait bir delil yok. Yurt dışı numarası dışında bir şey bulunmadı, Okan'ı biz ele verdik, kimliğini biz ortaya çıkarttık" şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, beyanların ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay hakkında

29 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen cinayetle ilgili yapılan araştırmada ve şüphelilerin verdiği ifadelerde; olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı ve şüphelilerin para karşılığı tetikçilik yaptıkları öne sürüldü. İddiaya göre, öldürülen Hakan Turan'ın, Rusya'da meyve-sebze ticareti yapan Okan Ç.'ye borcu bulunduğu, borcunu ödememesi üzerine bu kişinin İstanbul'da yaşayan ve tutuklanan 2 zanlıdan biri olan teyzesinin oğlu Hasan K. aracılığı ile Berkant Ö.'yü para karşılığı tetikçi olarak tuttuğu ileri sürüldü. Ancak O.Ç.'nin, tetikçiye öldürme değil Hakan Turan'ı bacaklarından yaralaması talimatı verdiği iddia edildi. - MERSİN