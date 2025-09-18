Haberler

Mersin'de Hafif Ticari Araç Yaya Çarptı: 1 Ölü

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir hafif ticari aracın çarptığı 40 yaşındaki Uğur Kol olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 40 yaşındaki şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı Mersin- Antalya D-400 karayolu üzerinde Erdemli'ye bağlı Tırtar Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 JG 5329 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki yaya Uğur Kol'a (40) çarptı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki işlemlerinin ardından Kol'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
