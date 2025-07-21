Mersin'de Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında, Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler masaya yatırıldı.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinin katılımıyla yapılan toplantıda; suçla mücadele, aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği ve düzensiz göçle mücadele konularında yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 14-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 828 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Trafik denetimlerinde ise 121 bin 64 araç kontrol edilirken, bin 265 araç trafikten men edildi. Ayrıca 465 ticari taksi denetlendi, 13 bin 702 araç ve sürücüye yasal işlem uygulandı.

Düzensiz göçle mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen 'Huzur Uygulaması' kapsamında 2 bin 627 kişiye kimlik kontrolü yapıldı, 4 yabancı uyruklu kişi Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. - MERSİN