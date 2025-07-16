Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 22 Gözaltı, 50 Milyon TL'lik Mal Varlığına El Konuldu

Mersin'in Erdemli ilçesi Kızkalesi mevkiinde, fuhuş suçuna yönelik düzenlenen özel harekat ve dron destekli operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 50 milyon TL'lik işlem hacmine sahip taşınmaz ve araçlara el konulurken mağdur edilen 18 kadına ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince takipli çalışmalar gerçekleştirildi.

Özel Harekat timleri ve dron desteğiyle Kızkalesi bölgesinde bulunan 4 gazino, 4 masaj salonu, 2 günübirlik konaklama yeri ve randevuevine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda fuhuş suçu kapsamında toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 18 mağdura ulaşıldı, dosya kapsamında toplam 50 müşteki tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda fuhuş yoluyla elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 106 bin 250 TL nakit para, 1 pompalı tüfek, ruhsatsız tabancalar, çok sayıda mermi, 30 cep telefonu ve 2 bilgisayar ele geçirildi.

Ayrıca, MASAK tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda şüphelilerin suç gelirlerinden elde ettiği belirlenen ve 50 milyon TL işlem hacmi olan 15 tapu ve 23 motorlu araca el konuldu.

Yetkililer, Mersin'in gözde turizm merkezlerinden biri olan Kızkalesi'nde vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - MERSİN