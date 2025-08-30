Mersin'de Düğün Günü Yangın: Kundakçı Komşu Tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde oğullarını evlendirdikleri düğünde olan ailenin yanarak kullanılamaz hale gelen depo ve evlerini komşusunun yaktığı ortaya çıktı. Yakalanıp tutuklanan komşunun ifadesinde benzin ve tiner dökerek yangını çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi.

Olay, 3 gün önce ilçeye bağlı Koyuncu Mahallesi Töre Sokak'ta bulunan 2 katlı depolu müstakil bir adreste meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 çocukları olan çiftçilikle uğraşan Ahmet ve Şule Özden, oğulları Salih'in düğünü için yaylaya gitti. Düğünün başladığı saatlerde ailenin yaşadığı evin deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu ve bitişikteki 2 katlı evi sardı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 10 itfaiye ekibi bir çok noktadan alevlere müdahale ederken, çevre sakinleri de destek verdi. Limon deposundaki plastik kasalar nedeniyle büyüyen yangın ekiplerin yoğun mücadelesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. 2 itfaiye erinin de dumandan etkilendiği yangın söndürüldü. Oğlunu evlendirdiği anda yangın haberini alan ve olay yerine gelen Ahmet Özden ve bazı yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Kundakçı komşu benzin ve tiner dökerek yakmış

Özden ailesinin çocuklarını evlendirdikleri en mutlu günlerinde yaşanan olayın tesadüf olmadığı üzerinde durularak inceleme başlatıldı. Büyük üzüntü yaşayan Özden ailesi, olayın kundaklama olduğunu düşünerek şüphelendikleri aynı mahallede oturan A.İ. ve ailesinin isimlerini verdi. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheli A.İ. polis tarafından gözaltın alınıp adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan ve suçunu itiraf eden şüpheli tutuklandı. Herkesin düğüne gitmesini fırsat bilen zanlı A.E.'nin tek başına benzin ve tiner dökerek yangını çıkardığını söylediği öğrenildi. Özden ailesinin, A.İ.'nin dedesinden 35 yıl önce parasını ödeyerek muhtar senediyle aldığı yerin tapusunu almasından kaynaklı kundaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edildi.

25 yıllık emekleri gitti, büyük üzüntü yaşadılar

Evlerinin son halini görüp gözyaşı döken 3 çocuk annesi Şule Özden, ocuklarının en mutlu gününde böyle bir düşmanlık olmayacağını belirterek şüphelilerin cezasını çekmesini istedi.

Oğlunun düğün günü akşamı evini yaktıklarını aktaran Ahmet Özden, "Sevincimizi içimizde koydular, cehenneme çevirdiler hayatımızı. 25 yıllık emeğimizi yaktılar kül ettiler" dedi.

Komşularının oğulları, annesi ve yakınlarından şüphelendiğini anlatan Özden, "Bu işi yapan kişi tutuklandı. Arkasındakiler de bunu azmettirici olarak tetiklediler. Annesiyle beraber beni bir kaç hafta önce tehdit ettiler. Eviniz yıkacağız, yakacağız dediler ve yaptılar da. Hayatımızı zehire çevirdiler. Depom, evim ve gelin getireceğim üst kat dairemiz yandı. Gelin getirecektik kısmet olmadı" diye konuştu.

Kanun çerçevesinde şüphelilerin hak ettikleri cezasını çekmesini istediklerini talep eden Özden, yaşadıklarının kolay olmadığını 25 yıllık emeklerinin biranda yok olup gittiğini sözlerine ekledi. - MERSİN