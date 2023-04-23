Mersin'de cinayet: Abisini mal paylaşımı yüzünden öldürdü

Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi ağabeyini mal paylaşımı nedeniyle silahla vurarak öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Kültür Mahallesi Uzun Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, mal paylaşım dolayı ile aralarında tartışan Harun Ö. (34) abisi Oğuz'u (37) silahla vurdu. Vurulan ağabey hayatını kaybetti. Şüpheli şahıs Harun Ö. ihbar üzerine polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN