Üye Girişi
Haberi Paylaş
Mersin'de cinayet: Abisini mal paylaşımı yüzünden öldürdü

Mersin'de cinayet: Abisini mal paylaşımı yüzünden öldürdü

3. Sayfa Haberleri

Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi ağabeyini mal paylaşımı nedeniyle silahla vurarak öldürdü.

Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi ağabeyini mal paylaşımı nedeniyle silahla vurarak öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Kültür Mahallesi Uzun Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, mal paylaşım dolayı ile aralarında tartışan Harun Ö. (34) abisi Oğuz'u (37) silahla vurdu. Vurulan ağabey hayatını kaybetti. Şüpheli şahıs Harun Ö. ihbar üzerine polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title