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Mersin'de çalınan motosiklet Karaman'da bulundu

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Mersin'in Mut ilçesinden çalınan motosiklet, Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde jandarma tarafından bulundu. Motor, sahibine teslim edildi.

Mersin'in Mut ilçesinden 2019 yılında çalınan motosiklet Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde jandarma tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Güneyyurt Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, beldede ikamet eden F.A. isimli şahsın elinde bulunan motosikletin çalıntı olabileceğini düşünerek soruşturmaya başladı. Şase ve motor numarası kazınmış olan motosikleti muhafaza altına alan ekipler, yaptıkları kapsamlı araştırma ve inceleme sonunda motorun Durmuş K.'ye ait olduğu ve 2019 yılında Mersin'in Mut ilçesinde evinin önünden çalındığını tespit etti. Motorun Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından da çalıntı motosiklet olarak kayıtlara girdiğini belirleyen jandarma, motoru gerçek sahibi olan Durmuş K.'ye teslim etti. Yıllar sonra motoruna kavuşan Durmuş K., motorunu bularak teslim eden jandarmaya teşekkür etti.

Jandarma tarafından ifadesine başvurulan F.A. ise, motosikleti satın aldığını hırsızlık olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. 3-4 kez el değiştirdiği ortaya çıkan motosikletin son sahibi F.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Karaman Mersin Motosiklet Hırsızlık Soruşturma 3. Sayfa Güncel Haberler

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