4 yaşındaki oğlunu yaralayıp intihara teşebbüs etti

Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Çukurova Mahallesi 85088 Sokak'ta yer alan iki katlı evde dehşet yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ailenin babasının işe gitmesinden bir süre sonra anne H.Y. (38) ve 4 yaşındaki oğlu A.T.Y.'nin kaldığı evden çığlık sesleri geldi. Sesi duyan çevre sakinleri eve koştu.

KOMŞULARI KANLAR İÇERİSİNDE BULDU

Anne ve oğlunu evde kanlar içerisinde bulan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından anne ve çocuğu ambulanslarla hastaneye götürdü. Polis ise bölgede tedbir alarak evde inceleme başlattı.

OĞLUNU YARALAYIP İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Annenin kesici aletle oğlunu hafif yaraladığı ve ardından kendine de zarar vererek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. Hastanede tedavileri süren yaralılardan çocuğun durumunun iyi olduğu, ancak annenin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AİLENİN KIZLARI OKUL TUVALETİNDE KATLEDİLMİŞ

Öte yandan; 30 Aralık 2022'de ailenin 13 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi Fatma Nisa Y'nin, Okan Merzeci Mahallesi Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulunun zemin kattaki tuvaletinde kız öğrenci H.D. tarafından bıçaklanıp darbedilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Annenin bu olaydan sonra psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.