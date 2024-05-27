Üye Girişi
Haberler

Mersin-Adana Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 8 Kişi Defnedildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin-Adana Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişiden 8'inin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Diyarbakır'a getirilerek defnedildi.

Mersin- Adana Otoyolu'nda biri otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişiden 8'inin cansız bedeni otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Diyarbakır'a getirilerek defnedildi.

Dün sabah saatlerinde Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminalinden çıkıp Diyarbakır-İstanbul seferini yapan 34 SD 8821 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice mevkiinde yağışlı hava nedeniyle kayarak devrilip karşı şeride geçti. Pikap, kamyon, otomobil ve devrilen otobüsün karıştığı zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

8 kişinin cenazesi Diyarbakır'a getirildi

Kazada hayatını kaybeden vatandaşlardan Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Ozan Kılıç, Birsen Çiftsüren, Sultan Acet, Taha Acet ve Mehmet Kaplan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Diyarbakır'a getirildi.

Cenazeler, yakınları tarafından merkez, Kocaköy, Hani ve Hazro ilçelerindeki mezarlıklara gözyaşları içinde defnedildi.

Öte yandan hayatını kaybeden vatandaşlardan Ozan Kılıç'ın (29) Diyarbakır'da özel bir firmada makine mühendisliği yaptığı, eğitim için İstanbul'a gittiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Otopsi Mersin Adana Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi

İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi

 Papua Yeni Gine'de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı

Papua Yeni Gine'de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı

 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar

 Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana'da yakalandı

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana'da yakalandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title