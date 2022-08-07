Meksika'dan ABD'ye kaçak olarak geçmeye çalışan kadın sınır duvarında sıkıştı - Haberler

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Meksika'dan ABD'ye kaçak olarak geçmeye çalışan kadın sınır duvarında sıkıştı

Meksika'dan ABD'ye kaçak olarak geçmeye çalışan kadın sınır duvarında sıkıştı

Meksika'da yasadışı yoldan ABD'ye ulaşmaya çalışırken sınır duvarında sıkışan kadın olay yerine gelen görevliler tarafından kurtarıldı.

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Meksika'da yasadışı yoldan ABD'ye ulaşmaya çalışırken sınır duvarında sıkışan kadın olay yerine gelen görevliler tarafından kurtarıldı.

Meksika'nın Tijuana şehrinde ABD'ye ulaşmak isteyen bir kadın duvardaki metal barların arasından geçmeye çalışırken sıkıştı. Olay yerine Meksika Ulusal Muhafızları ve ABD'nin San Diego şehri itfaiye ekiplerinin gelmesi üzerine kadın sıkıştığı yerden kurtarılırken, El Salvador uyruklu kadının insan kaçakçılarıyla birlikte sınırı geçmeye çalışan bir göçmen grubunda yer aldığı öğrenildi.

Yetkililer tarafından kaçakçıların duvardaki metal barları kriko ile esnetip açarak göçmenlerin ABD'ye geçmesini sağladığı, ancak kadının geçmeye çalıştığı anda krikonun düşmesi sebebiyle barlar arasında sıkışıp kaldığı belirtilirken, kaçakçıların ve gruptaki diğer göçmenlerin kadını orada terk ederek kaçtığı bildirildi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi yetkilileri, insan kaçakçılarının son günlerde göçmenleri duvardan geçirebilmek için metal barların arasını açtıklarını ve duvarın bazı bölümlerinde hasara neden olduklarını ifade etti. - MEXİCO CİTY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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