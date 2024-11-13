Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç "100 bin TL aldı" iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 20 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Başsavcılık, Erbil ve Ortaç dahil 14 şüpheli hakkında tutuklama talep etti. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında ev hapsi cezası verilirken, aralarında sosyal medya fenomeni İbrahim Yımaz'ın da olduğu 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erbil ve Ortaç adliye çıkışı basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, Malta Adası'na otel açılışı için gittiklerini belirterek, yasa dışı bahis olaylarından haberleri olmadığını iddia etti.

Gazeteci Emrullah Erdinç katıldığı programda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın bilinçli olarak Malta'ya gittiklerini ve bunun karşılığında 100 bin TL para aldıklarını öne sürdü.

"YASA DIŞI BAHİSİN 2 AYAĞI MEVCUT"

Yasa dışı bahisin 2 ayaklı bir süreç olduğuna dikkat çeken Erdinç şunları söyledi:

"Yasa dışı bahisin sistemini kuruyorsunuz, zaten burada baronların hazırlamış olduğu sistemler var. O sistemler üzerinden paralar kazanılacaktır. Maçları ayarlayanlar başka birileridir. Ama bunun en önemli ayağı oyuncular. Eğer ki yasa dışı bahiste birileri o ağa düşmezse, oynamazsa zaten bu sistemin hiç bir amacı olmamış olacaktı. Bu noktada reklam kısmı devreye giriyor.

"VİDEO KARŞILIĞI 100 BİN TL"

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, ifadelerinde olaydan haberleri olmadıklarını, otel açılışına gittiklerini ve orada bir arkadaş ortamında arkadaşlar kendi aralarında video çekeceklerini sandıklarını söyledi. 'Bizim yasa dışı bahisle alakamız olmaz' dediler ama böyle değil. Çünkü burada birileri geliyor ve kendilerini oraya davet ediyor. 'Bir otele sizi davet edeceğiz, hem tatilinizi yapmış olursunuz, bütün masraflarınız karşılanacak ve bunu karşılığında da 100 bin TL'ye denk gelecek bir şekilde para verilecek. Bunun karşılığında da sizinle de bir video çekecekler' diyorlar.

"PLANLI YAPILIYOR"

Aslında bunu bilerek gittiler. Oraya giderken Serdar Ortaç'ın amacı orada yasa dışı bahis sitesinin bir bölümünü anlatmak. Serdar Ortaç orada sadece kumar bölümünü anlatmak için gitti. Mehmet Ali Erbil ise yasa dışı bahisin reklamını yapıyor. Bu planlı yapılıyor. Erbil ve Ortaç'ın videodan da anlaşılacağı üzere haberleri vardı. Kendilerini çağıran kişiler de zaten bu amaçla çağırılmışlardı ve hesaplarına bu anlamda para ödendi. Yasa dışı bahisin reklamını yaptılar mı? Yaptılar."