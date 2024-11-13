Üye Girişi
Haberler

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç "100 bin TL aldı" iddiası

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hafta başında sosyal medya fenomenleri ile sunucu Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Erbil ve Ortaç ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İki ismin bilinçli olarak Malta'ya gittikleri ve bunun karşılığında 100 bin TL para aldıkları öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 20 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Başsavcılık, Erbil ve Ortaç dahil 14 şüpheli hakkında tutuklama talep etti. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında ev hapsi cezası verilirken, aralarında sosyal medya fenomeni İbrahim Yımaz'ın da olduğu 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erbil ve Ortaç adliye çıkışı basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, Malta Adası'na otel açılışı için gittiklerini belirterek, yasa dışı bahis olaylarından haberleri olmadığını iddia etti.

Gazeteci Emrullah Erdinç katıldığı programda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın bilinçli olarak Malta'ya gittiklerini ve bunun karşılığında 100 bin TL para aldıklarını öne sürdü.

"YASA DIŞI BAHİSİN 2 AYAĞI MEVCUT"

Yasa dışı bahisin 2 ayaklı bir süreç olduğuna dikkat çeken Erdinç şunları söyledi:

"Yasa dışı bahisin sistemini kuruyorsunuz, zaten burada baronların hazırlamış olduğu sistemler var. O sistemler üzerinden paralar kazanılacaktır. Maçları ayarlayanlar başka birileridir. Ama bunun en önemli ayağı oyuncular. Eğer ki yasa dışı bahiste birileri o ağa düşmezse, oynamazsa zaten bu sistemin hiç bir amacı olmamış olacaktı. Bu noktada reklam kısmı devreye giriyor.

"VİDEO KARŞILIĞI 100 BİN TL"

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, ifadelerinde olaydan haberleri olmadıklarını, otel açılışına gittiklerini ve orada bir arkadaş ortamında arkadaşlar kendi aralarında video çekeceklerini sandıklarını söyledi. 'Bizim yasa dışı bahisle alakamız olmaz' dediler ama böyle değil. Çünkü burada birileri geliyor ve kendilerini oraya davet ediyor. 'Bir otele sizi davet edeceğiz, hem tatilinizi yapmış olursunuz, bütün masraflarınız karşılanacak ve bunu karşılığında da 100 bin TL'ye denk gelecek bir şekilde para verilecek. Bunun karşılığında da sizinle de bir video çekecekler' diyorlar.

"PLANLI YAPILIYOR"

Aslında bunu bilerek gittiler. Oraya giderken Serdar Ortaç'ın amacı orada yasa dışı bahis sitesinin bir bölümünü anlatmak. Serdar Ortaç orada sadece kumar bölümünü anlatmak için gitti. Mehmet Ali Erbil ise yasa dışı bahisin reklamını yapıyor. Bu planlı yapılıyor. Erbil ve Ortaç'ın videodan da anlaşılacağı üzere haberleri vardı. Kendilerini çağıran kişiler de zaten bu amaçla çağırılmışlardı ve hesaplarına bu anlamda para ödendi. Yasa dışı bahisin reklamını yaptılar mı? Yaptılar."

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç
Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
Donald Trump, Elon Musk'ın görevini duyurdu

Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi

 İki ünlü markanın balları sahte çıktı

İki ünlü markanın balları sahte çıktı

 Para nakil aracından 8 milyon euro çalan Yasemin yargılanıyor

8 milyon euro çalan Almancı Yasemin yolun sonunda! Duruşmaya pek lüks geldi
Komşuda başlayan kar yağışı bize de geliyor

Komşuda başladı bize de geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Volkan Demir kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Volkan Demir kaç yaşında, nereli? Volkan Demir biyografisi! Eylül Sıla Ilgaz kimdir? Eylül Sıla Ilgaz nasıl ve neden öldü? VAN ELEKTRİK KESİNTİSİ | 13 Kasım Van'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? VEDAŞ Van'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalle ve sokaklar VGM BURS SORGULAMA EKRANI | VGM burs sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 Ocak brüt/net asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret zammı tahminleri! 13 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 13 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Bugün (13 Kasım) Müge Anlı'da neler oldu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Kasım Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Eskişehir elektrik arıza! 13 Kasım Eskişehir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi, elektrik ne zaman gelecek? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 13 Kasım Roblox erişim engelinde son durum!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.