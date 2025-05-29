Mayısın sonunda kış geri döndü! Şehir beyaza büründü

Mayısın sonunda kış geri döndü! Şehir beyaza büründü
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Haziran ayına girmeye günler kala Ardahan'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu, araçlar yolda kaldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün sağanak uyarısı yaptığı Ardahan'a havanın kararması sonrası dolu yağdı. Kısa sürede etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken araçlar yollarda kaldı. Vatandaşlar, araçlarının üzerlerini kaplayan doluları temizlemeye çalıştı.

"KIŞ GELDİ, YOLDA KALDIK"

Yağışa sokakta yakalananlar korunaklı alanlara sığınmaya çalıştı. Aracı yolda kalan sürücü, "Kış geldi, gördüğünüz gibi aracımız yolda kaldı. Yardım bekliyoruz. Olmazsa kendi imkanlarımızla buradan çıkacağız" dedi.

Mayısın sonunda kış geri döndü! Şehir beyaza büründü

Mayısın sonunda kış geri döndü! Şehir beyaza büründü

Mayısın sonunda kış geri döndü! Şehir beyaza büründü

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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