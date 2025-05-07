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Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan iki kişi için tutuklama talebi

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İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki çocuk şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan iki çocuk şüpheli için tutuklama talep edildi.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayattan koparılan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü Türkiye'yi derinden sarsarken; cinayete ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

GÖZALTINA ALINAN İKİ KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında Minguzzi'nin öldürüldüğü anlara ilişkin görüntülerde tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha görüldüğü tespitine yer verilmişti. Söz konusu iki kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan iki çocuk şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Sanıkların yargılamalarının devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha görüldüğü tespitine yer verilmişti.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan iki kişi için tutuklama talebi
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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