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MasterChef'te elenen isim ortalığı karıştırdı

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MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu. Jürilerden en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden ismin Emre olması seyircilerin tepkisini çekti.

Final tarihi yaklaştıkça eleme heyecanı da her hafta artıyor. Son olarak geçtiğimiz hafta Kaan'ın veda ettiği MasterChef'te bu hafta kimin eleneceği merak konusuydu. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından Şirin, Beyza ve Emre eleme potasına girmişti.

MasterChef'te elenen isim ortalığı karıştırdı

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme gecesinde Şirin'in eksik ürünle tabak çıkarmasına rağmen jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, Emre'yi eledi. Böylece şeflerden düşük puan alarak yarışmaya veda eden isim Emre oldu. Bu eleme kararına ise seyirciler tepki gösterdi. Emre'nin elenmemesi gerektiği savunulurken, sosyal medyada "Yazık ettiler çocuğa", "Reyting uğruna harcandı" gibi yorumlar yapıldı.

MasterChef'te elenen isim ortalığı karıştırdı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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