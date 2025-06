Marmaris'teki 5.8 Şiddetindeki Depremin Görüntüleri Ortaya Çıktı

5.8 şiddetindeki deprem otelin havuzunu böyle etkiledi

Marmaris'teki şiddetli depremin yeni güvenlik kameraları ortaya çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen ve şiddetli bir şekilde hissedilen 5.8'lik depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir otelin havuzuna ve iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler depremin şiddetini ortaya koydu.

Marmaris ilçesi açıklarında saat 02.17'de 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Muğla genelinde başta olmak üzere Aydın ve ilçelerinde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depreme ait anlar ise çeşitli iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Bir otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise otel havuzundaki suyun depremle birlikte harekete geçip sallanması depremin şiddetini ortaya koyarken, deprem sonrasından oteldeki bazı turistlerin aşağıya inmesi yer aldı.