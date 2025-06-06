Marmaray'da çocukların yanında babaya yumruk atan kişiden özür: Ben inanın böyle bir insan değilim

Marmaray'da çocukların yanında babaya yumruk atan kişiden özür: Ben inanın böyle bir insan değilim
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İstanbul'da Marmaray'da çocukları yanındayken babaya yumruk atan ve geçtiğimiz gün tahliye edilen Ekrem Dur, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dur, "Ben inanın böyle bir insan değilim, milletimizden ve çocuklardan özür diliyorum. Arkadaş çok tahrik etti. Hiç yer bırakmadı" ifadelerini kullandı.

Marmaray'da bir babaya iki çocuğunun yanında yumruk atan ve geçtiğimiz gün tahliye edilen Ekrem Dur, yaptığı açıklamada "Ben inanın böyle bir insan değilim, milletimizden ve çocuklardan özür diliyorum. Arkadaş çok tahrik etti. Hiç yer bırakmadı" dedi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Marmaray'da iki çocuğunun yanında bir babanın saldırıya uğraması ülke gündemini uzun süre meşgul etmişti. Babaya saldıran iki kişi hakkında soruşturma başlatmış, yumruk atan Ekrem Dur ise tutuklanmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

Çocuklarının yanında babaya yumruk atan Ekrem Dur'un tutukluluğuna avukatı itiraz etti. İtirazın kabul edilmesinin ardından Dur tahliye edildi.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Ekrem Dur, tahliye edilmesinin ardından Habertürk'e açıklamalarda bulundu. "Arkadaş çok tahrik etti. Hiç yer bırakmadı." dedi" diyen Dur, kamuoyundan da özür diledi.

"BEN BÖYLE BİR İNSAN DEĞİLİM"

Açıklamasının devamında Dur, "Ben inanın böyle bir insan değilim, milletimizden ve çocuklardan özür diliyorum. Hiçbir çocuğun böyle bir şey yaşamasını istemem. Benim de çocuklarım var. Öyle bir yere geldi ki biz artık o noktadan sonra çocukları görmedik. İnanın nasıl yaptım, nasıl vurdum ben bile hatırlamıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim çocukların yanında böyle bir şey yaşandığı için çok üzgünüm" diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

hadi ordan özrün kabul edilmedi... hepiniz kadın görünce kahraman rolü oynayan birer zararlı varlıksınız...

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıYahya Çetinkaya:

neden özür diliyorsun ki, çocuklarının yanında 20 yaşında bir genç kızı ağlatacak kadar azarlayan bir haysiyetsiz aynı çocukların yanında dayakta yiyebilir demekki.

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Yorum Beğenme8
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