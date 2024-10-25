Üye Girişi
Haberler

Marmara Denizi'nde Müsilaj Sorunu Yeniden Gündemde

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Erdek Körfezi'nde yapılan incelemelerde müsilaj oluşumunun yeniden başladığını ve Marmara Denizi'ni korumak için acil önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük zarara yol açan müsilaj oluşumunun yeniden ortaya çıktığını duyurdu.

Erdek Körfezi'nde 23 Ekim 2024'te yapılan dalışta, 10 metreden başlayarak 15 metreye kadar müsilajın oluştuğu tespit edildi. 25 Ekim'de yapılan sonraki incelemelerde ise müsilajın 24 metreye kadar yayıldığı gözlemlendi. Deniz yüzey sıcaklığının uzun yıllar ortalamasından 2 derece yüksek seyretmesi müsilajı tetikleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, Marmara Denizi'ni müsilajdan korumanın tek yolunun deniz kirliliğini azaltmak olduğuna dikkat çekiyor. 2021 yılında uygulamaya alınan Marmara Denizi Eylem Planı (MDEP), kirlilikle mücadele kapsamında 22 madde içeriyordu, ancak bu planın etkin uygulanamaması nedeniyle müsilaj tekrar sorun haline geldi.

"Acil önlem alınmalı"

Prof. Dr. Mustafa Sarı, başta balıkçılık ve turizm olmak üzere, Marmara Denizi'ni olumsuz etkileyen müsilajın daha da yayılmasını önlemek için merkezi ve yerel yönetimlerin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Marmara Denizi'ne akan Gönen, Nilüfer ve Ergene Nehirleri gibi kaynaklardan kontrolsüz endüstriyel atıkların boşaltılması durdurulmalı; akarsuların deşarj limitleri yeniden düzenlenerek denetimler artırılmalıdır. Marmara Denizi'nin korunması için alınacak önlemler artık aciliyet taşımaktadır.

Kirlilik ve sıcaklık artışı müsilajı geri getirdi

Müsilaj, kirliliğin etkisiyle artan azot ve fosforu kullanan alglerin suya salgıladığı kıvamlı bir polisakkarit yapısından oluşuyor. Müsilaj kümeleri, denizde kilometrelerce yayılarak sünger, midye ve mercan gibi deniz canlılarının yaşamsal faaliyetlerini durduracak kadar ağırlaşıp dibe çöküyor. Marmara Denizi çevresinde yaşayan 25 milyon insanın atıklarının yalnızca yüzde 55'i tam arıtılabiliyor. Geri kalan yüzde 45'i ise derin deşarj yoluyla denize veriliyor. Ülkenin yarısından fazlası Marmara Denizi çevresinde bulunan sanayi tesislerinin atıklarının da yalnızca yarısı arıtılıyor. Tarımsal gübre ve kimyasallar da akarsularla denize taşınıyor ve müsilajı tetikleyen kirlilik yükünü artırıyor. - BALIKESİR

Marmara Denizi'nde Müsilaj Sorunu Yeniden Gündemde
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmara Denizi Denizcilik Müsilaj 3-sayfa Sağlık Tarım Çevre Yaşam Erdek Eylül

TUSAŞ'taki teröristlere operasyon böyle başlamış: İşte Özel Harekat polislerinin düğmeye bastığı an

İşte Özel Harekat polislerinin düğmeye bastığı an

 'Yenidoğan çetesi' iddianamesinde adı geçen özel hastanelerle ilgili çarpıcı ayrıntı

İddianamede adı geçen özel hastanelerle ilgili çarpıcı ayrıntı

 Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı: Yaralı olmasına rağmen bir an bile pes etmemiş

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı
Şanlıurfa'da can pazarı: Binanın 3. katından aşağı atlayarak kurtuldular

Binanın 3. katından aşağı atlayarak kurtuldular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler tahminlerine göre hangi yıl, Dünya nüfusu 1 milyarı aşmıştır? Dünya nüfusu ne zaman 1 milyar oldu? Gündedün ne demek? (Evvelsi gün, yarın, nostalji, zamansızlık ) 1970'li yıllarda çıkardığı 45'likle ünlenen, dinlediğiniz şarkıyı 4 yaşındayken seslendirmiş olan kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve Yemekteyiz kim kazandı? İrfan Can Kahveci sözleşmesi ne zaman bitiyor? Arda Güler Real Madrid Barcelona maçında oynayacak mı, El Classico'da kadroda mı? Espanyol Sevilla maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Espanyol Sevilla maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Nilşah Ağaoğlu kimdir? Yavuz Bingöl eşi Nilşah Ağaoğlu kimdir? Icardi hasta mı, neyi var? Mauro Icardi'ye ne oldu, hastalığı ne? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.