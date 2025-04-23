Marmara Denizi'nde Deprem Bursa ve Yalova'da Hissedildi
Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, Bursa ve Yalova'da paniğe neden oldu. Çeşitli ilçelerde hissedilen sarsıntıda herhangi bir yıkım veya yaralanma bildirilmedi.
Deprem Bursa ve Yalova'da da yoğun hissedildi
BURSA - Marmara Denizi kıyısındaki şehirlerden hissedilen deprem Bursa ve Yalova'da da paniğe sebep oldu.
İstanbul'da yaşanan deprem Bursa'nın 17 ilçesinin yanı sıra Yalova'da da hissedildi. Vatandaşlar panikle sokağa çıkarken, Bursa ve Yalova'da herhangi bir yıkım ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
AFAD ve 112 ekipleri teyakkuz durumuna geçirildi.
Marmara Denizi'nde yaşanan depremle ilgili gelişmeler Bursa ve Yalova Valilikleri tarafından takip ediliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa