İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
Deprem anı İstanbul'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

6.2'lik deprem anı güvenlik kamerasında
Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar

Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar

Marmara Denizi'nde Deprem Bursa ve Yalova'da Hissedildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, Bursa ve Yalova'da paniğe neden oldu. Çeşitli ilçelerde hissedilen sarsıntıda herhangi bir yıkım veya yaralanma bildirilmedi.

Deprem Bursa ve Yalova'da da yoğun hissedildi

BURSA - Marmara Denizi kıyısındaki şehirlerden hissedilen deprem Bursa ve Yalova'da da paniğe sebep oldu.

İstanbul'da yaşanan deprem Bursa'nın 17 ilçesinin yanı sıra Yalova'da da hissedildi. Vatandaşlar panikle sokağa çıkarken, Bursa ve Yalova'da herhangi bir yıkım ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

AFAD ve 112 ekipleri teyakkuz durumuna geçirildi.

Marmara Denizi'nde yaşanan depremle ilgili gelişmeler Bursa ve Yalova Valilikleri tarafından takip ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.