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Marmara Denizi'nde 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Marmara Denizi'nde 4,3 Büyüklüğünde Deprem
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Marmara Denizi'nin Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem, Esenyurt, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de hissedildi. Depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.33'te merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Esenyurt, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokağa çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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