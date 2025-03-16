Gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 59'a yükseldi

Ülke şokta! Gece kulübünde çıkan yangında bilanço ağırlaşıyor
CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı

Cemal Enginyurt'tan olay fotoğraf! Öyle bir isimle görüntülendi ki
Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
472 yıl hapis cezasından hamile kalarak kaçtı, 14'üncüde tutuklandı

472 yıl hapis cezasından yıllarca hamile kalarak kaçtı

Market Tartışması: 15 Yaşındaki Çocuğa Kadınların Saldırısı

Market Tartışması: 15 Yaşındaki Çocuğa Kadınların Saldırısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta iftar saatlerinde markette çalışan 15 yaşındaki Arda Efe Kerman, plastik top almak isteyen kadınlarla tartıştı. Kadın, sinirlenerek çocuğa elma fırlatırken, daha sonra yakınları markete gelerek çocuğu darbetti. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta babasının marketinde çalışan 15 yaşındaki Arda Efe Kerman, iftar saatlerinde 'plastik top' almak için markete gelen kadın müşteriyle tartıştı. Sinirlenen kadın çocuğa plastik top ve manav reyonundan aldığı elmayı fırlattı. Bir süre sonra markete gelen kadının yakınları ise çocuğu darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün iftar saatlerinde Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, babasının marketinde çalışan 15 yaşındaki Arda Efe Kerman, plastik bir top almak için markete gelen kadınların kendisiyle dalga geçmesine sinirlendi. Kadınların marketten çıkmasını isteyen Kerman, saldırıya uğradı. Elindeki plastik topu ve manav reyonundan aldığı elmayı fırlatan kadınlar, marketten ayrıldı.

Bir süre sonra ise bu kez kadının iki yakını markete gelerek küfür ettiği gerekçesiyle çocuğa saldırdı. Çocuğu darbeden şahısların o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, önce markete gelen kadının çocuğa top ve elma fırlattığı ardından ise kadının markete gelen iki yakınının çocuğu darbettiği, üzerine kasadaki malzemeleri attığı ve yerde bulunan tüpü kaldırarak vurma teşebbüsünde bulunduğu anlar yer aldı.

"Aile değerlerime küfürler ettiler. Tüp kaldırıp beni tehdit ettiler"

Yaşanan o anları anlatan Arda Efe Kerman, "İftar saatlerinde üç kadın gelip bana futbol topu sordu. Götürdüm yerini gösterdim. Seçtikleri topu bana verdiler ben de şişirip verdim. Sonra bana saçma sapan sonlarında küfürler olan sözler söylediler. Mesela 'bu topun garantisi var mı' diyerek küfürler ettiler. Sonra 'sen nasıl bakkalsın, nasıl garantisi yok' gibi şeyler söylediler. Sonra ben de dedim ki topu almayacaksanız bana geri verin. Sonra topu tavana attı, oradan sekip bilgisayarıma geldi ve zarar verdi. Ben de sinirlendim 'gider misiniz' dedim. Gitmeden önce bir de kafama elma attı. Aradan bir 10 dakika sonra iki kişi geldiler bir de o kadının kendisi geldi ve beni darbetti. Etrafı dağıttı. Benim kafama çakmak rafını attı. Tüp kaldırıp beni tüple tehdit etti. Kendilerinden şikayetçi olacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Trump'ın vur emri bölgeyi yangın yerine çevirdi! İşte o görüntüler
img

"Teşekkürler Solskjaer"
img

Bakanlık ünlü bal markasını ifşa etti! Vatandaşa "zehir" yedirmişler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş

Bakanlık ünlü bal markasını ifşa etti! Vatandaşa "zehir" yedirmişler
Netflix ve Exxen dahil 6 platforma soruşturma başlatıldı

Netflix, Blutv ve Exxen dahil 6 platforma soruşturma
Falezlerin ucuna oturup kendini kesti, polis son anda yetişti: Çaresizlik nedir bilir misin?

Falezlerin ucuna oturup kendini kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi

İmza sonrası planı devreye soktular! Mazlum Abdi'ye suikast girişimi
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.