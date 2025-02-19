Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından Mardin'de K.K'nin elebaşılığını yaptığı silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik "Hücre-13" operasyonunun düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında operasyonun detaylarını paylaştı.

Yerlikaya, "Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya'nın aktardığı bilgilere göre; operasyonda, 30 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet ak-47 kalaşnikof tüfeği, 3 adet g-3 piyade tüfeği, 2 adet m-16 piyade tüfeği, 19 adet av tüfeği, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet pkm makineli tüfek ele geçirildi.

19 ŞÜPHELİDEN 11'İ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyon sonucu suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarından haklarında soruşturma başlatılan 19 şüpheli yakalandı, 11'i tutuklandı. 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.