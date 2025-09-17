Mardin'de Miras Meselesi Yüzünden Patlayıcıyla Baba Öldürmeye Teşebbüs Davası Başladı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde geçen yıl miras meselesi nedeniyle babasını patlayıcıyla öldürmek istediği öne sürülen sanığın ve ona yardım eden 3 kişinin yargılanmasına başlandı.

Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya baba Mehmet E. ile tutuklu oğlu Polat E. katılırken, diğer tutuklu sanıklar Abas A., Baran A. ve Berkant K. SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Sanık Polat E, ailesiyle arasında bir husumet olmadığını ileri sürerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ailem ile ara sıra tartışıyordum ama bu hiçbir zaman şiddete dönüşmedi. Patlayıcının hazırlanmasında yer almadım. Babama zarar vermek için değil malımıza zarar vermek istedim. Abas A.'dan ses bombası istedim, ses çıksın babam korksun istedim. Ailem bazen ağabeyimi bazen beni haklı görüyordu. Hep beni haklı görsünler diye korkutmak istedim. Bombayı araca Baran A. koydu, düzeneğin bomba olduğunu bilmiyordu" dedi.

Sanıklardan Abas A. da Polat'ın evde yaşadıklarını sürekli anlattığını belirterek, olayı para karşılığı yapmadığını öne sürdü. Baran A. ise poşetin içinde ne olduğunu bilmediğini, kırmızı ışığı görünce patlayıcı olabileceğini tahmin ettiğini söyleyerek, "Poşette bomba olduğunu öğrenince bırakıp kaçtım" dedi.

Suçlamaları reddeden Berkant K., "Bomba düzeneğiyle bir ilgim yok. Düzeneği ben kurmadım. Sanıkların bana ilişkin iddiaları doğru değil. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Baba Mehmet E. de oğluyla aralarında husumet bulunmadığını ifade ederek, "Bombanın zarar vermeyeceğini biliyordum. Arabada poşetin içinde gördüm. Öldürmek için olsaydı görünmeyecek bir yere koyarlardı. Şikayetçi değilim" dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.

İddianamede, babası Mehmet E.'yi öldürmek isteyen tutuklu sanık Polat E. ile kendisine yardım eden sanıklar Abas A., Baran A. ve Berkant K. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 18 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. - MARDİN