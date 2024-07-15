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Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Selen Kışlası'ndaki şehitlik ziyaret edildi

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Mardin Valiliği tarafından düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Selen Kışlası Şehitliği'nde anma töreni gerçekleştirildi. Törene, Mardin Valisi, askeri ve emniyet yetkilileri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ayrıca, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın ailesiyle birlikte şehitlikte bulunan diğer şehidin mezarı da ziyaret edildi.

Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri münasebetiyle Selen Kışlası'ndaki şehitlik ziyaret edildi.

Mardin Valiliğince Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler dahilinde Selen Kışlası Şehitliği'nde anma töreni yapıldı. Törene, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, 15 Temmuz şehit yakınları, gazi ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın anne ve babası ile şehitlikte bulunan şehidin mezarı ziyaret edildi. Burada da şehidin mezarına karanfiller bırakılarak dua edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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