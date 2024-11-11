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Mansur Yavaş: Ebru Gündeş ve ekibine ödenen kaşe bedeli 4 milyon 750 bin TL

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Ebru Gündeş konseri için 69 milyon TL ödediği iddiasıyla büyük tartışma yaratan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın düzenlediği basın toplantısıyla ödenen rakamları kalem kalem açıkladı. Yavaş "Ebru Gündeş ve ekibine ödenen kaşe bedeli 4 milyon 750 bin TL. 2 günlük konser organizasyonunun toplam maliyeti 44.9 milyon TL'dir" ifadelerini kullandı. Yavaş, 17-18-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserlerinde sanatçılara toplamda 30 milyon lira ödendiğini ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 29 Ekim etkinlikleri için harcadığı iddia edilen 69 milyon TL, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Bu iddialar üzerine Mansur Yavaş, konuyla ilgili açıklama yapıyor: "Dört gün önce belediye meclisimizde yaşanan tartışmadan dolayı tüm ülkeden ve Ankaralılardan özür diliyorum. Olmaması gereken bir tartışmaydı çünkü 31 Mart'tan sonra, iktidar-muhalefet ayrımı yapmadan hep birlikte Ankara'ya hizmet edeceğimize söz vermiştik.

"BU OLMAMALIYDI"

Verilen soru önergesi, yanıtlar veya belki de yanlış anlaşılmalar gibi nedenlerle istenmeyen bir tartışma yaşandı. Bu olmamalıydı. Belediye başkanı olarak, meclisteki grup başkanvekilleri ve il başkanlarının bir araya gelmesiyle bundan sonra sadece Ankaralılara hizmete odaklanarak çalışmaya devam edeceğiz. Malum, birtakım iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların atılış biçimi de çok dikkat çekici. Belli amaçlarla, belediye içerisinden bazı kişiler doğru olmayan bilgileri sızdırdı.

Değerli hemşehrilerim, malum bir takım iddialar ortaya atıldı. Ortaya atılış biçimleri de çok ilginç. Doğru olmayan bilgileri sızdırdılar. Belki bizden bilgi alabilecekken Ankara Belediyesi 69 milyon ödedi diye servis etmeye başladılar. Bu haberi duyar duymaz, incelemeye başladık.

Eleştirilerin başında televizyonda; neden 10 gün beklendi açıklaması yapıldı. 30 Ekim gecesi düşmüş, 1 Kasım'da teftiş talimatı verilmiş, 4 Kasım'da müfettiş görevlendiriliyor. Dosya inceleniyor ve ayın 5'inde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nden izah isteniyor. İzahatın doğru olup olmadığı için Yapı Kontrol'e soruluyor. Ses, sahne kurulumu, teknik özellikleri belli olan sahne için piyasa tespiti yapılması isteniyor.

"DİDİK DİDİK BAKTIRIYORUZ"

Ardından 6 firmaya yazılıyor. 6 firmadan yalnızca 1 tane cevap gelmiş. 11 Kasım'da rapor verileceği bildirildiği için biz de bugün toplantı yapma kararı aldık. 10 gündür bütün dosyaları didik didik baktırıyoruz. Uçak biletlerimi dahi resmi göreve bile gitsem kendim karşılarım. Bu benimle birlikte çalışanlarıma da geçsin diye. Çok sayıda reklam yapmamam yönünde eleştiriler aldım. Ben 2019 yılında iki Ankaralının birinin oyunu alarak seçildim. Beş yıl boyunca hizmet ettik. Bu mart ayının sonunda da neredeyse üç Ankaralının ikisinin oyunu alarak seçildim.

Bu seçim sonucunun sebebi israf yapmamak, şatafatlı hayat sürmemek. Aldığımız maaşı hak edecek şekilde çalışmak. Reklam olarak hiçbir şeyin içinde girmedik. Bir kuruş harcırah almadık. Uçak biletlerimi tamamen kendim karşılarım ki, personelim de maaşını Ankara halkından aldığını bilsin bu şuurla hareket etsin. Yapılan işlerin maliyetini duvarlara, köprülere astık. Türkiye'deki ekonomik sıkıntıların yanında en büyük problemin yolsuzluktan, israftan, şatafattan kaynaklandığını biliyoruz. 5 yıldır ihaleleri canlı yayınladık, aynı şekilde de devam ediyoruz.

METRO ELEŞTİRİLERİNE YANIT

"Hiç metro yapmadı" eleştirilerine yanıt veren Yavaş, şunları kaydetti: "Mamak metrosu 22 Kasım'da teklif almaya başlıyor. 22 Kasım'da bir ay değerlendirme süresi var. Değerlendirme bittikten sonra kredi veren kuruluş onay verirse buranın temelini atacağız. Ayrıca Dikmen Metrosu ile ilgili bir çalışmamız var. 4 tane metro ve uzantısının projeleri hemen hemen bitti. Ulaştırma Bakanlığı onay verdikten sonra yapımları için de harekete geçeceğiz.

KONSERLERİN MALİYETİ

28-29 Ekim'de kimi sanatçı yüzünden bize saldırdı. Bu konserin ilk defa sözleşmesi yapıldı, TUSAŞ saldırısı nedeniyle iptal ettim. Bir devlet terör karşısında bunu yapamaz diye çok büyük baskı oldu. Baskılar üzerine devam ettik, sözleşme üzerindeki işlerin tamamı yapılamadı. İki ana konser, ses sahne ışık ana sahne led ekran imalatı dekor 31 milyon 680 bin lira. Konserin diğer hizmet kalemleri Ebru Gündeş ve ekibine ödenen dahil. 13 milyon 250 bin lira. Ebru Gündeş'in kaşe bedeli belli. Gündeş ve ekibine 4 milyon 750 bin lira ödendi."

GÜLŞEN VE MURAT BOZ İÇİN 30 MİLYON TL

Öte yandan Yavaş, 17-18-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserlerinde sanatçılara toplamda 30 milyon lira ödendiğini ifade etti.

"HODRİ MEYDAN DİYORUM"

ABB Başkanı Mansur Yavaş "Kültür Bakanlığı'nın 'Kültür Yolu Festivali' için harcadığı 800 milyon lira. Bizim 67 ayda harcadığımız 810 milyon lira. Bu iddiaları açıklayanlardan asla özür beklemiyorum. Hodri meydan diyorum" açıklamasında bulundu.

Mansur Yavaş: Ebru Gündeş ve ekibine ödenen kaşe bedeli 4 milyon 750 bin TL
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıosman kara kara:

Sarayın günlük masrafı bile değil.

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Haber YorumlarıGÖKHAN UZUNALİ :

Haklı olduğu tek konu Kültür Bakanlığı'nın 'Kültür Yolu Festivali' için harcadığı 800 milyon lira olduğudur. Yani al birini vur öbürüne. Bu arada şunların kazandıkları paralara bakın

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Haber YorumlarıRidvan Yuksel:

hükümete de helal olsun muhalefede helal olsun kimin parasını kime harcıyorlar millet çöpten ekmek topluyor sebze topluyor haram zıkkım olsun hepinize

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Haber YorumlarıNur Zo:

Bu ne iş iki hafta sonra gelen açıklama çok da inandırıcı değil

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Haber YorumlarıYunis Koyuncu:

Allah Allah bu adamlar yoksulluktan dürüstlükten anlatırlardi ediyorlar yazılar olsun zehir zıkkım olsun

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

önce beş tane makam uçağıyla bir seferlik seyahatın bedeli ne o açıklansın belediyeler sanatçılara ve diğer faaliyetlere ödedikleri astronomik rakamları bulan harcamalara son versin on ikibin lira emekli aylığı on yedi bin lira asgari ücretin verildiği bu ülkede yapılan harcamaların özürü savunulacak hiç bir yanı yok o paralar yüzlerce insanın maaşına denk geliyor yazık günah Allahtan korkun

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