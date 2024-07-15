Üye Girişi
Haberler

Emekli Müezzin Mehmet Kuzgun: Bu darbe sadece bana değil Allah'ın mescidine saldırıdır

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminde Kutlu Yalvaç Camii'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darp edilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun, o gece yaşananları anlattı. Dava süreci hakkında bilgi veren Kuzgun, saldırganlara para teklif edildiğini ancak vatanlarını satmayacaklarını belirtti.

Hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi sela okuduğu için darp edilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun, "bu darbe sadece Mehmet hocaya değil Allah'ın mescidine saldırıdır" dedi.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminde Kutlu Yalvaç Camii'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darp edilen ve sonrasında Devlet Övünç Madalyası ve gazilik beratı alan emekli müezzin Mehmet Kuzgun, o gece yaşananları anlattı. Darbe haberini alır almaz vatanı savunmak için camiye koştuğunu söyleyen Gazi Mehmet Kuzgun, "O gün bize 01.40'ta telefon açtılar. Memleketimizde darbe olayı olduğunu söylediler. Biz de darbe girişimi olduğunu duyunca vatanımız için camilerimize koştuk. Camilerimizde selalarımızı verdik. Herkesi sokağa davet ettik. Ecdadımız nasıl Çanakkale'de bu toprakları kazandıysa, biz de bir karış toprağımızı bu vatan hainlerine vermeyiz. O gün biz de sela verdik. Bizim yanımıza 2 kadın 1 erkek geldi. Geldikten sonra bize 'Niye sela veriyorsunuz' diye sordular. Biz de memleketimizde darbe olayı olduğu için biz de vatani görevimizi yapmak için sela veriyoruz dedik. Onlar da 'Bu darbe gerçekleşecek kesinlikle sela veremezsiniz' dediler. Bizler de selaları vermeye devam ettik. Biz kadın olduğu için darbe olayından camiye sığınacak sandık. Erkek olan benim boşluğuma yumruk vurdu. Kadının elinde de kaldırım taşı varmış. Kaldırım taşıyla 3'ü beraber saldırdılar. Gerçekten bu darbe sadece Mehmet hocaya değil Allah'ın mescidine saldırıdır. Yine 15 Temmuz olsa yine kanımızın son damlasına kadar vatanımızı savunmaya hazırız. Şehitlerimiz var. Ailelerine Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi kardeşlerimize de Allah acil şifalar versin. Biz de keşke şehit olabilseydik. Allah bize şehitliği nasip etmedi, vatana sahip çıkmak için gazilik nasip etti" dedi.

Dava hakkında da bilgi veren Kuzgun, "Davamız bitti. 13. Sulh Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyordu. Erkek 2-3 ay cezaevinde yattı. Bize taşla saldıran kadın akşamına yakalandı. Yakalandıktan sonra FETÖ'cü savcı serbest bıraktı. Alman vatandaşlığı olduğu için Almanya'ya kaçıyor. Daha sonra belli süre geçtikten sonra Asliye Ceza Mahkemesi hafifleştirince kadın tekrar Türkiye'ye geldi. Biz daha ağır bir ceza istiyorduk. Allah ıslah eylesin. Davamızdan vazgeçmemiz için bize para teklif ettiler. Biz vatanımızı satmayız. Vatanını satan kişi namusunu, şerefini, bayrağını satmış olur" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Darbe Girişimi 15 Temmuz Müezzin Manisa Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz

 EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

Bakmadan Geçme

Aşure Günü neler oldu, önemi nedir? Aşure Günü'nün fazileti nedir, neden kutlanır? BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 15 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (15 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Sela ne zaman okunur, anlamı nedir? Sela nedir, Türkçe anlamı ne demek? 15 Temmuz'da sela okunacak mı? 15 Temmuz'da sela saat kaçta, nerede okunacak? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı gündemi nedir? YKS ne zaman açıklanacak 2024? TYT- AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları sorgulama ekranı! KPSS ALAN SINAV TARİHLERİ 2024! KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturumlar ne zaman, saat kaçta başlıyor? KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanıyor? MasterChef'te ana kadroya giren 4. isim kim olacak? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 15 Temmuz TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? Sandık Kokusu Gülnaz kim? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında? 15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? Borsa 15 Temmuz'dan sonra ne zaman açılacak? 15 Temmuz'da sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? 15 Temmuz hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? 15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane nerede? 15 Temmuz hangi yıl oldu, önemi nedir? 15 Temmuz darbe girişiminde kaç kişi öldü, ne oldu?
CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan

CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
title