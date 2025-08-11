Manisa Valisi Özkan, 6.1 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Çalışmaları Takip Etti

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde meydana gelen ve Manisa'da da hissedilen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Akhisar, Kırkağaç ve Gördes saha incelemesinin ardından Valilik Kriz Merkezinde çalışmaları takip etti.

Deprem dolayısıyla il genelinde meydana gelen hasara ilişkin depremin ilk anından itibaren yürütülen saha çalışmaları hakkında bilgi alan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Afet Müdahale Planının hızlıca devreye alındığını söyledi. Plan kapsamında saha çalışmalarını yürütmek üzere görevli tüm grupların aksiyon aldığını ve çalışmaların titizlikle devam ettiğini vurguladı.

Depremin önlenemeyeceğini ancak deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası alınacak önlemler/ yürütülecek çalışmalar ile afete dönüşmesinin önlenebileceğini ifade eden Vali Özkan, Afet Müdahale Planı kapsamında çalışma gurupları tarafından yapılacak saha tespitlerinin önemini vurguladı.

Vali Özkan, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de iletti. - MANİSA