İş makinesi operatörü, maden ocağında çamur altında kaldı! Arama çalışmaları saatlerdir sürüyor Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden firmasının kömür yıkama tesisindeki şlam havuzunda çalışan iş makineleri çökme sonucu havuza gömüldü. Bir işçinin kurtulduğu olayda kepçe operatörü İbrahim Demir'i ise arama çalışmaları devam ediyor. Dereköy mevkisinde, özel firma tarafından işletilen açık maden ocağında, iş makinesiyle hafriyat çalışması yapan 2 işçi, maden ocağındaki çamur havuzunun bendinin göçmesi sonucu şlam (bulamaç) altında kaldı. BİR İŞÇİ GÖÇÜKTEN ÇIKMAYI BAŞARDI İşçilerden biri, göçüğün altından kamyonun üzerine çıkmayı başardı. İtfaiye ekiplerince kamyonun üzerinden kurtarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ SAATLERDİR ARANIYOR Çamurda kaybolan iş makinesi operatörü İbrahim Demir'e ulaşılması için de AFAD, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince başlatılan çalışma saatlerdir sürüyor. İşte bölgeden kareler; 3. Sayfa AA / Ahmet Bayram İtfaiye Manisa Soma 3. Sayfa Güncel Haberler

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