İş makinesi operatörü, maden ocağında çamur altında kaldı! Arama çalışmaları saatlerdir sürüyor - Haberler

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İş makinesi operatörü, maden ocağında çamur altında kaldı! Arama çalışmaları saatlerdir sürüyor

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden firmasının kömür yıkama tesisindeki şlam havuzunda çalışan iş makineleri çökme sonucu havuza gömüldü. Bir işçinin kurtulduğu olayda kepçe operatörü İbrahim Demir'i ise arama çalışmaları devam ediyor.

 - Güncelleme:

Dereköy mevkisinde, özel firma tarafından işletilen açık maden ocağında, iş makinesiyle hafriyat çalışması yapan 2 işçi, maden ocağındaki çamur havuzunun bendinin göçmesi sonucu şlam (bulamaç) altında kaldı.

BİR İŞÇİ GÖÇÜKTEN ÇIKMAYI BAŞARDI

İşçilerden biri, göçüğün altından kamyonun üzerine çıkmayı başardı. İtfaiye ekiplerince kamyonun üzerinden kurtarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kömür ocağında iş makinesi operatörü çamur altında kaldı! Arama çalışmaları saatlerdir sürüyor

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ SAATLERDİR ARANIYOR

Çamurda kaybolan iş makinesi operatörü İbrahim Demir'e ulaşılması için de AFAD, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince başlatılan çalışma saatlerdir sürüyor.

İşte bölgeden kareler;

İş makinesi operatörü, kömür ocağında çamur altında kaldı! Arama çalışmaları saatlerdir sürüyor

İş makinesi operatörü, kömür ocağında çamur altında kaldı! Arama çalışmaları saatlerdir sürüyor

Kömür ocağında iş makinesi operatörü çamur altında kaldı! Arama çalışmaları saatlerdir sürüyor

Kömür ocağında iş makinesi operatörü çamur altında kaldı! Arama çalışmaları saatlerdir sürüyor

Kömür ocağında iş makinesi operatörü çamur altında kaldı! Arama çalışmaları saatlerdir sürüyor

AA / Ahmet Bayram - 3. Sayfa

İtfaiye Manisa Soma 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Yoktan yere gitti.

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