Manisa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde seyir halindeki otomobilin lastiğinin patlaması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 13.50 sıralarında İzmir- Balıkesir Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vedat Kıyçak (49) yönetimindeki 33 ACD 60 plakalı otomobilin lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç, karşı şeride geçerek Süleyman Fevzi Akdoğan'ın (55) kullandığı 45 NS 929 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Kıyçak'ın aracı, aynı yönde ilerleyen Semih Cangül'ün (26) kullandığı 45 AEU 143 plakalı araca vurdu.

Kazaya karışan 45 NS 929 plakalı otomobil ise karşı şeride savrularak Şans Emekli idaresindeki 45 FB 292 plakalı otomobile çarptı. O sırada kazayı fark eden Mustafa Özgeç'in (60) kullandığı 16 BSY 377 plakalı otomobil de bariyerlere vurarak durabildi.

1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Feci kazada, 33 ACD 60 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Melek Kıyçak olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan kızı Büşra Kıyçak ile sürücü Vedat Kıyçak hafif yaralandı. Ayrıca, 45 AEU 143 plakalı otomobil sürücüsü Semih Cangül ve yolcusu Mehmet Cangül de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yolda uzun süre trafik aksadı

Kazanın ardından bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından İzmir-Balıkesir Karayolu'ndaki trafik akışı uzun süre tek şeritten sağlandı.

Olayla ilgili Akhisar Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı. - MANİSA