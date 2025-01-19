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Manisa'da Su Birikintisinde İki Çocuk Boğuldu, Soruşturma Başlatıldı

Manisa'da Su Birikintisinde İki Çocuk Boğuldu, Soruşturma Başlatıldı
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Manisa Valiliği, Alaşehir ilçesinde bir mermer firmasına ait su birikintisinde boğularak ölen iki çocuğun ölümünün ardından adli tahkikat ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaparak, Alaşehir ilçesinde özel bir mermer firmasına ait alandaki su birikintisinde boğularak hayatını kaybeden iki küçük kuzenin ölümüyle ilgili adli tahkikatın devam ettiğini ve idari soruşturmanın da açıldığını duyurdu.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle: "19.01.2025 tarihi saat 13.30 sıralarında Alaşehir ilçesi Caberburhan Mahallesi'nde Yusuf Kaya (12) ve Kadir Kaya (15) isimli evlatlarımızın düştükleri su birikintisinden çıkamayarak hayatlarını kaybetmiş olmalarının derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhum çocuklarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Konuya ilişkin adli tahkikat devam etmekte olup, idari soruşturma da başlatılmıştır. Süreç hassasiyetle takip edilmektedir." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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